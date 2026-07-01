Netektis: mirė ilgametis Elektrėnų „Energijos“ ledo ritulio komandos treneris

„Dėl ilgamečio ledo ritulio trenerio Rimanto Sidaravičiaus mirties reiškiame užuojautą jo šeimai, artimiesiems bei visai sporto bendruomenei.
Trenerio ilgametis pasiaukojamas darbas su jaunimo rinktinėmis, ledo ritulio klubais visada išliks Lietuvos ledo ritulio istorijos dalimi“, – rašoma asociacijos pranešime.
R. Sidaravičius buvo ilgametis Elektrėnų „Energijos“ treneris, praeityje jis dirbo ir Lietuvos ledo ritulio rinktinėje.
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Specialistas taip pat yra įrašęs savo vardą ir į Elektrėnų miesto istoriją. 1976-ųjų lapkričio 7 d. buvo atidaryta pirmoji Lietuvoje dirbtinio ledo čiuožykla ir vyko pirmosios ledo ritulio varžybos. Būtent R. Sidaravičius buvo pirmasis Elektrėnų ledo ritulio treneris.
Pirmuosius įgūdžius jis įgavo žaisdamas ledo ritulį ant užšalusio Masčio ežero. Vėliau R. Sidaravičius Kauno kūno kultūros institute baigė ledo ritulio trenerio specialybę.
Ledo ritulysElektrėnų EnergijaMirtis
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