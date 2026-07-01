Šiauliuose startavo Europos tinklinio pirmenybės: pirmas mačas – ne lietuvių naudai

Jau pirmosiose II rungtynėse Gilberto Kerpės treniruojamos Lietuvos rinktinės laukė grėsminga varžovė – Prancūzija. Staigmenos turnyro starte lietuvėms pateikti nepavyko – patirtas pralaimėjimas 0:3 (12:25, 14:25, 13:25).
Mažai žaidybinės patirties prieš čempionatą turėjusios lietuvės neatsilaikė prieš stiprius varžovių padavimus ir smūgius. Prancūzijos tinklininkės buvo gerokai pranašesnės savo duomenimis ir atletiškumu, todėl jaunai Lietuvos komandai nepavyko rimčiau užsikabinti nei viename sete.
Dauguma Lietuvos komandos žaidėjų pirmą sykį pajuto tokio aukšto lygio žaidimą, todėl mūsiškėms tai buvo itin naudinga ir gera patirtis ateičiai.
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Lietuvos rinktinei 7 taškus pelnė Rusnė Šimanskytė, po 4 – Eglė Vytulytė ir Nida Jociūtė, po 3 – Juta Kundelytė ir Elija Česnavičiūtė, po 2 – Ugnė Dilytė bei Kamilė Valašinaitė, 1 – Marija Melieškaitė.
Prancūzijos ekipoje rezultatyviausiai žaidė Elena Sanchez (17 tšk.) bei Foulematou Kaba (12 tšk.).
Antrąsias rungtynes lietuvės žais ketvirtadienį Šiaulių arenoje 17.30 val. su Vengrijos bendraamžėmis. Vengrės turnyrą pradėjo 3:1 (23:25, 25:19, 26:24, 25:17) nugalėdamos Graikijos komandą.
Kitose grupės rungtynėse Vokietija po beveik 3 val. trukusio mūšio 3:2 (23:25, 25:15, 25:18, 30:32, 15:12) įveikė Bulgariją. Paskutiniame susitikime žaidžia Suomija ir Nyderlandai.
Kitos aštuonios komandos kovas pradėjo Latvijoje. I grupėje Italija 3:0 (25:14, 25:11, 25:10) sutriuškino Islandiją, Turkija 3:0 (25:18, 25:21, 25:16) įrodė pranašumą prieš Čekiją, o ispanės 3:1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:19) nugalėjo belges. Turą užbaigs latvių ir lenkių akistata.
I grupėje Latvijoje varžysis Belgijos, Čekijos, Islandijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Ispanijos ir Turkijos rinktinės. Į pusfinalį pateks po dvi stipriausias grupių komandas. Finalai vyks Latvijoje.
Turnyras Šiauliuose iš dalies yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra.