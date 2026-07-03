Didžiausia vasaros klaida – visiškai nustoti sportuoti: trenerė ir sporto gydytojas aiškina, kodėl

Specialistai sako, kad vasarą nebūtina bet kokia kaina laikytis įprasto treniruočių grafiko. Kur kas svarbiau visiškai nenutraukti fizinio aktyvumo. Būtent ilgesnė pertrauka dažnai tampa priežastimi, kodėl rudenį grįžti į sporto salę būna gerokai sunkiau nei tikėtasi.
Vasarą svarbiausia neprarasti įpročio
Sporto klubo „Re.Formatas“ trenerės Martos Pochodnios teigimu, viena dažniausių klaidų – įsitikinimas, kad vasara yra metas visiškai atsitraukti nuo sporto.
Susiję straipsniai
„Žmonės dažnai galvoja, kad vasarą gali padaryti dviejų ar trijų mėnesių pertrauką, o rudenį tiesiog grįš ten, kur buvo sustoję. Deja, praktika rodo, kad po ilgesnės pertraukos grįžti sunkiau. Ne tiek fiziškai, kiek psichologiškai. Per vasarą išnyksta rutina, susilpnėja įprotis, o motyvacija pradėti iš naujo dažnai būna mažesnė nei tikėtasi prieš atostogas“, – sako M. Pochodnia.
Pasak trenerės, vasarą nereikėtų kelti sau tikslo treniruotis taip pat intensyviai kaip kitu metų laiku.
„Vasarą tikslas neturėtų būti sportiniai rekordai ar maksimalus progresas. Svarbiausia – neprarasti ryšio su judėjimu, fiziniu aktyvumu. Net jei sportuojama mažiau nei įprastai, organizmui ir įpročiams tai yra daug naudingiau nei visiškas neveiklumas“, – teigia trenerė.
Vasarą sporto salė – ne vienintelė vieta judėti
M. Pochodnios teigimu, vasara suteikia daugiau galimybių judėti natūraliai, todėl sporto klubas nebūtinai turi būti vienintelė vieta palaikyti fizinį aktyvumą.
Vasarą fizinį aktyvumą galima palaikyti įvairiais būdais – daugiau vaikščioti, važinėti dviračiu, bėgioti, plaukti, leistis į žygius, žaisti paplūdimio tinklinį ar tenisą. Visa tai gali tapti visaverte alternatyva treniruotėms sporto salėje.
„Svarbiausia suprasti, kad judėjimas nebūtinai turi vykti tarp keturių sporto salės sienų. Jei žmogus per atostogas daug vaikšto, važinėja dviračiu ar aktyviai leidžia laiką gamtoje, jis jau daro labai daug savo fizinei formai palaikyti“, – sako trenerė.
Po ilgesnės pertraukos organizmui tenka didesnis krūvis
Su Ispanijos teniso elitu dirbantis sporto gydytojas Mindaugas Gudelis taip pat pritaria, kad poilsis atostogų metu yra būtinas, bet jis neturėtų virsti visišku fiziniu pasyvumu.
„Atostogų metu rekomenduojama atsipalaiduoti, pailsėti ir bent trumpam atsijungti nuo darbų bei įprastos rutinos. Toks poilsis padeda atgauti jėgas ir vėliau dirbti bei sportuoti produktyviau. Tačiau aš nerekomenduočiau visiškai nutraukti fizinio aktyvumo“, – sako M. Gudelis.
Pasak jo, po ilgesnės fizinio aktyvumo pertraukos organizmas praranda dalį prisitaikymo prie krūvio. Todėl grįžus prie įprastų treniruočių gali paūmėti ankstesnės traumos arba atsirasti naujų skausmų dėl sąnarių, sausgyslių ar kitų judamojo aparato struktūrų perkrovos.
„Moksliniai tyrimai rodo, kad traumų padaugėja būtent rugsėjo ir sausio mėnesiais, kai žmonės grįžta po atostogų ar ilgesnių pertraukų. Todėl net ir vasarą verta skirti bent 20–30 minučių lengvam fiziniam aktyvumui – pasivaikščiojimui, važiavimui dviračiu, lengvam bėgimui ar keliems jėgos bei liemens stabilizavimo pratimams. Net ir trumpa treniruotė padeda palaikyti raumenų aktyvumą, sumažina traumų riziką ir leidžia daug lengviau sugrįžti į įprastą sportinę veiklą“, – teigia sporto gydytojas.
Penki patarimai, kaip per vasarą neprarasti sporto įpročio
Sporto klubo „Re.Formatas“ trenerė rekomenduoja laikytis kelių paprastų principų.
Pirma, nesiekite tobulumo. Vasarą svarbiau išlaikyti fizinį aktyvumą nei laikytis griežto treniruočių grafiko. Jei vieną savaitę sportuosite mažiau nei įprastai, tai nėra problema – svarbiausia visiškai nenustoti judėti.
Antra, judėkite kasdien. Net ilgesnis pasivaikščiojimas, pasivažinėjimas dviračiu ar maudynės gali tapti vertinga fizinio aktyvumo forma.
Trečia, rinkitės tai, kas teikia malonumą. Dviračiai, plaukimas, žygiai, tenisas, futbolas ar tinklinis prieš jūros, lauko treniruotės dažnai tampa lengviau išlaikomu įpročiu nei sportavimas vien iš pareigos.
Ketvirta, išnaudokite vasaros privalumus. Vasarą judėti dažnai lengviau nei kitu metų laiku. Pasivaikščiojimai gamtoje, žygiai, maudynės ar aktyvios pramogos su šeima leidžia palaikyti fizinį aktyvumą net ir nesilankant sporto klube.
Ir penkta, neatidėkite sporto rudeniui. Net minimalus fizinis aktyvumas vasarą yra geriau nei bandymas po kelių mėnesių pertraukos viską pradėti iš naujo.
„Per vasarą nebūtina pagerinti savo sportinių rezultatų. Kur kas svarbiau neprarasti įpročio judėti. Tuomet rudenį nereikia visko pradėti iš naujo – organizmas greičiau prisimena krūvį, o grįžti į sporto salę tampa gerokai lengviau“, – sako M. Pochodnia.