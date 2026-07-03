Lietuvos tinklininkėms Europos čempionate nepavyko nutraukti vokiečių pergalių serijos

Du setus pagirtinai kovojusios lietuvės staigmenos nepateikė – be pralaimėjimų kol kas II grupės turnyre Šiauliuose žygiuojančioms varžovėms nusileista 0:3 (22:25, 14:25, 20:25)
Pirmajame sete Gilberto Kerpės treniruojamos lietuvės demonstravo itin gražų žaidimą ir nemažą laiko dalį turėjo iniciatyvą savo rankose. Seto viduryje mūsiškės pirmavo 15:11, tačiau tuomet vokietės įsižaidė, o lietuvių veiksmuose atsirado daugiau klaidų. Tai leido Vokietijos rinktinei išsiveržti į priekį ir nelengvai laimėti pirmą setą.
Antrojo seto pradžia buvo atkakli, tačiau tuomet vokietės laimėjo keletą taškų iš eilės ir atitrūko nuo šeimininkių.
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Trečiajame sete žaidimas vėl išsilygino, o žiūrovų aistringai palaikomos lietuvės metė rimtą iššūkį varžovėms. Tik seto pabaigoje Vokietijos tinklininkės sužaidė tiksliau ir pergalingai užbaigė susitikimą.
Lietuvėms 9 taškus pelnė Rusnė Šimanskytė, po 8 – Elija Česnavičiūtė ir Nida Jociūtė, 5 – Ugnė Dilytė, 2 – Kamilė Valašinaitė, 1 – Marija Melieškaitė.
Vokietijos komandoje 18 taškų surinko Johanna Rohner, 11 – Fabia Harloff.
„Džiaugiuosi, kad tiek pirmajame, tiek trečiajame sete turėjome pranašumą ir parodėme, kad galime žaisti. Tik dar reikia šiek tiek kantrybės, kad taip atžaistume visą setą“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris G. Kerpė.
Treneris neslepia, kad Europos čempionate visos komandos yra itin stiprios ir turi gerokai didesnę tokio lygio žaidimo patirtį.
„Varžovės labai stipriai smūgiuoja, aukštai šoka. Pagal techninius įgūdžius matosi, kad jos turi didesnį praktinį bagažą. Tai leidžia sėkmingiau sužaisti sunkiuose momentuose ir nekristi į gilias duobes. Mes tų duobių negalime išvengti ir tuo mes atsiliekame“, – pabrėžė G. Kerpė.
Kitose grupės rungtynėse Nyderlandai 3:0 (25:23, 25:18, 25:17) nugalėjo Prancūziją, Bulgarija 3:1 (25:22, 15:25, 25:17, 25:17) pranoko graikes, o Vengrija 3:1 (25:18, 21:25, 25:19, 25:19) įveikė suomes.
Po trijų turų II grupėje pirmauja Vengrija (9 tšk.), antrąją vietą užima Vokietija (8 tšk.), trečiąją – Bulgarija (7 tšk.). Toliau rikiuojasi Nyderlandai ir Prancūzija (po 6 tšk.), o be pergalių lieka Graikija, Suomija ir Lietuva.
I grupėje Latvijoje penktadienį Čekija 3:0 (25:18, 25:11, 25:23) nugalėjo Islandiją, Italija 3:1 (25:19, 25:12, 17:25, 25:21) buvo pranašesnė už Graikiją, Turkija 3:0 (25:22, 25:16, 25:19) įveikė Lenkiją, o Ispanija 3:0 (25:18, 25:13, 25:18) pranoko latves.
Šeštadienį bus poilsio diena. Sekmadienį Lietuvos tinklininkės Šiaulių arenoje 17.30 val. susitiks su Bulgarija.
Europos U18 merginų tinklinio čempionate rungtyniauja 16 komandų, suskirstytų į dvi grupes.
Į pusfinalį pateks po dvi stipriausias grupių komandas. Finalai vyks Latvijoje.
Turnyras Šiauliuose iš dalies yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra.