Lietuvos įgulos triumfavo Latvijos jūrinio buriavimo čempionate

„Labai geros varžybos! Po praėjusių metų nesėkmių, šiais metais atsigriebėm su kaupu – be jokių nuostolių, be jokių didelių klaidų per visas varžybas. Tai rodo, kad tikrai turime darnią ir gerai sezonui pasiruošusią komandą. Tad tikrai labai džiaugiamės“, – po finišo dalinosi jachtos „TeKyla“ komandos narys Matas Kinderis.
Ši komanda praėjusiais metais buvo iškovojusi antrąją vietą ORC 2 grupėje. Šiemet čempionatą pradėję taip pat antroje vietoje, jam įpusėjus bendroje įskaitoje išsiveržė į priekį ir lyderiaujančios pozicijos nebeužleido iki pat paskutinių lenktynių finišo. Galutinėje įskaitoje surinkę 13 taškų „TeKyla“ komanda net 5 taškais aplenkė artimiausius konkurentus – antroje vietoje likusią latvių „Estelle“ (kpt. Arnis Ozols) įgulą. Trečiąją vietą ORC 2 grupėje užėmė estų „Masu“ (kpt. Angus Aarna) įgula.
Tuo tarpu ORC 1 grupėje čempionais tapusi „Rhino“ įgula laimėjo absoliučiai visas lenktynes ir su tokiu rezultatu galėjo leisti sau net nebestartuoti paskutinėse lenktynėse bei vis tiek likti pirmoje pozicijoje bendroje įskaitoje. Antrąją vietą šioje grupėje užėmė Latvijos „Thora“ (Rihards Vaivods). Trečiąją vietą užėmė latvių „Nicole“ (kpt. Gratis Graudums).
Susiję straipsniai
Iš viso komandos visą savaitę varžėsi keliose skirtingo formato lenktynėse, kurių distancijos buvo išsidėsčiusios visoje Rygos įlankoje – nuo Rygos Latvijoje iki Parnu Estijoje. Tarp šių lenktynių buvo ir trumpos dinamiškos priešvėjinės-pavėjinės distancijos, ir ilgesnės pakrantės lenktynės ir visai ilgos navigacinės jūrinės lenktynės.
Šios varžybos komandoms buvo ir puiki treniruotė prieš rugpjūčio 7-15 d. Klaipėdoje vyksiantį svarbiausią sezono ORC jūrinio buriavimo startą – Klaipėda Europos ORC buriavimo čempionatą.
Latvijos jūrinio buriavimo čempionatas „Gulf of Riga Regatta“ vyko birželio 29 – liepos 3 dienomis. Pilnus čempionato rezultatus galima rasti čia.