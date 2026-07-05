Velionis – Lietuvos jaunimo dziudo pirmenybių prizininkas, teigia su Lrytas bendravę buvę vaikino treneriai Albertas Techovas ir Alanas Techovas.
Pašnekovai teigia, kad apie kraupią avariją sužinojo iš vaikino tėvų.
„Mes pažįstami su tėvais. Per tėvus mes sužinojom, kad toks įvykis atsitiko. Aš nuvažiavau palaikyti tėvų. Brolis mano dabar stovykloj prie jūros, aš buvau čia, vietoj, tai nuvažiavau palaikyti jų, pabendrauti, atsiminti, nes jie – labai sunkiam stovy“, – atviravo 7 kartus Lietuvos dziudo čempionas Alanas Techovas.
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Anksčiau buvo skelbta, kad vaikino mama dėl patirto šoko buvo išvežta į ligoninę. Patyręs treneris patikino, kad velionio mama – jau namie, tačiau vis dar sunkiai atsigauna po išgyventų emocijų.
„Ji jau namo grįžo, bet ji labai sunkios būklės. Čia jos vienintelis vaikas, jai labai sunku, labai pergyvena“, – teigė Alanas Techovas.
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Tuo tarpu dukart olimpietis Albertas Techovas, Lietuvai atstovavęs 2004 m. Atėnų ir 2008 m. Pekino olimpinėse žaidynėse, patikslino ir tragiškai žuvusio vaikino sportinį reziumė.
„Jeigu gerai prisimenu, buvo U18 [Lietuvos čempionato] prizininkas: kartą – trečias, kartą – antras. Prizininkas tikrai buvo“, – teigė vienas žymiausių Lietuvos dziudoistų.
„Labai dideles viltis dėjo, labai gerai progresavo, vaikas draugavo su savo galva, labai protingai mąstė, – vaikiną prisiminė Albertas Techovas. – Kaip žinote, imtyniaujant reikia „statyti“ strategiją – pas jį su tuo viskas buvo gerai. Jis labai gerai progresavo ir didelės viltys buvo [dedamos į jį].“
Vis dėlto, kaip teigė tiek kalbinti treneriai, tiek ir su vaikinu sportavęs kolega, avarijoje gyvybės netekęs jaunuolis jau profesionaliai nebesportavo, o jo dėmesys krypo į mokslus.
„Dvylikta klasė, tai beveik visi jie pas mane pabėgo. Dvylikta klasė, egzaminai. Jis labai gerai mokėsi, daugiau vilčių kreipė į tą pusę, į mokslus, – pasakojo Alanas Techovas. – Vėliau neseniai atėjo ir sakė, kad vėl nori sportuoti.“
Protingas, mandagus ir imlus
Pašnekovų teigimu, vaikinas su dziudo bendruomene palaikydavo ryšį, vis užsukdavo į dziudo klubą „Banga“, kuriam ir atstovauja kalbinti treneriai.
Su Lrytas kalbėję patyrę dziudo treneriai abu vienbalsiai pripažino, kad avarijoje žuvęs vaikinas buvo išskirtinis sporto salėje tiek savo sugebėjimais greitai perprasti šio sporto subtilybes, tiek ir savo charakteriu.
„Jis labai gerai komunikavo su visais treniruočių draugais, jie visi draugavo. Dabar man visi skambina, pergyvena. Čia yra tragedija, – atviravo Alanas Techovas. – Ypač mūsų klube kas sportavo, visi apakę. Tokia tragedija, kad negalim net apibūdint.“
„Mandagus, žiauriai geras vaikas. Labai, labai visi gailimės“, – ramiu balsu pritarė jo brolis Albertas Techovas.
Avarijoje žuvęs vaikinas abiems treneriams įsiminė savo imlumu naujovėms, o, pašnekovų teigimu, studijuodamas planavo pasukti į finansų sritį.
„Žinote, būna, kad vaikams parodai veiksmą – jis labai gerai gaudydavosi. Jis labai gerai viską įrašinėjo į savo galvą, – pasakojo Alanas Techovas. – Dėl to labai jis įsiminė mums.“
„Kalbos nėra. Labai geras buvo“, – pritarė buvęs olimpietis Albertas Techovas.
Avarijos aplinkybės
19-metės merginos vairuojamas BMW 530e rėžėsi į apšvietimo stulpą. Avarijos metu žuvo du keleiviai: mergina ir vaikinas.
Automobilį vairavusiai merginai buvo nustatytas lengvas girtumas – ji į alkotesterį įpūtė 0,58 promilės. Vairuotojo pažymėjimą mergina buvo gavusi vos prieš kiek daugiau nei mėnesį – gegužę.
Įtariama, kad prieš pat tragedija pasibaigusį epizoda buvo lenktyniaujama.
Vilniaus greitosios pagalbos medikams apie 4 val. 20 min. buvo pranešta, jog po avarijos automobilis užsidegė, viduje gali būti prispaustų žmonių. Atvykusi greitosios pagalbos brigada išvydo kraupų vaizdą – vienam žuvusiųjų po itin stipraus smūgio į stulpą buvo nutraukta dalis kojos, smarkiai sudarkyta galvos sritis.
„Traumos buvo nesuderinamos su gyvybe“, – Lrytas žurnalistui Vygandui Trainiui pasakojo medikai.
Su Lrytas kalbėję vaikino pažįstami teigė, kad negali paaiškinti, kaip buvęs dziudo pirmenybių prizininkas, kuris, kaip teigiama, gyveno ramų gyvenimą, atsidurė viename automobilyje su, kaip teigiama, naktinį gyvenimą mėgusia mergina.
„Tiesa sakant, neįsivaizduoju, kaip jie atsidūrė kartu, kadangi žuvęs vaikinas buvo sportininkas, gyvenęs sveiką gyvenimo būdą, o vairuotoja – visiška priešingybė“, – portalui Lrytas sakė velionį pažinojusi mergina.
Vairuotojos „TikTok“ paskyroje – įrašai ir nuotraukos su prabangiais automobiliais. Mergina turėjo ir „Instagram“ paskyrą, tačiau ji dabar jau nebeaktyvi.
Vairuotojos gyvybei pavojaus nėra.
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