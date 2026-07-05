„Jūs juokaujat?“: Deimantinėje lygoje – įspūdinga M. Aleknos pergalė ir sezono rekordas

„Manau, viskas eina geriau, nei tikėjausi aš ar kas nors kitas. Taip, prieš tris mėnesius nusiplėšiau kairįjį krūtinės raumenį. Mesti galiu. Su mano technika... Man metant neskauda, jaučiuosi gerai, patogiai. Sezono atidarymas praėjusią savaitę buvo geras, tikiuosi, kad viskas bus gerai rytoj“, – taip spaudos konferencijoje prieš dvikovą kalbėjo Mykolas Alekna.
Jau pirmuoju bandymu 23-ejų lietuvis diską nusviedė 68,81 metro ir išsiveržė į priekį. Antrasis ir trečiasis pasaulio rekordininko bandymai buvo nesėkmingi, o savo trečiuoju bandymu slovėnas Kristjanas Čehas diską numetė 69,94 metro ir perėmė pirmąją vietą.
Ketvirtasis M. Aleknos bandymas skrido 69,74 metro, todėl norint laimėti reikėjo maksimaliai išnaudoti likusius du bandymus. Tai lietuvis ir padarė.
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Penktuoju bandymo M. Alekna diską numetė net 71,06 metro ir užtikrintai šovė į viršų turnyrinėje lentelėje. Likę oponentų bandymai buvo arba nesėkmingi, arba nuskrido žymiai arčiau, todėl lietuvis galėjo džiaugtis puikia pergale. 71,06 metro – geriausias M. Aleknos sezono rezultatas.
Antras liko slovėnas K. Čehas (69,48 m), trečias – 2024-ųjų Paryžiaus olimpiadoje M. Alekną savo metimu nustebinęs ir auksą netikėtinai tąkart iškovojęs jamaikietis Roje Stona (67,42 m).
Disko metimo sceną sekantys žmonės stebėjosi tokiu galingu M. Alekno grįžimu.
„Jūs juokaujat, Mykolai?“ – stebėdamasis rašė lengvosios atletikos metimų sportą sekantis ir aprašantis puslapis „Beau Throws“.
„Nors plyšęs krūtinės raumuo grasino užbaigti jo 2026 metų sezoną, Mykolas Alekna „Prefontaine Classic“ varžybose Judžine nugalėjo geriausius pasaulyje“, – rašė „Sports Illustrated“.