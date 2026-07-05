„Olomouc World Para Athletics Women’s Grand Prix 2026“ pergalingi lietuvių triratininkių finišai

Dar vienas lietuvių komandos bronzinis medalis suspindo triratininkės Deimantės Arlauskytės rankose. 200 m bėgime (T72 klasė) ji finišavo per 45,72 s pasiekdama ir geriausią savo asmeninį rezultatą. Sportininkės trenerė Alina Bocman pasidžiaugė kol kas svarbiausiu savo auklėtinės pasiekimu ir sparčiu tobulėjimu triračių sporte.
Dėl apdovanojimų pasaulio moterų su negalia lengvosios atletikos Grand Prix Čekijoje varžėsi 184 sportininkės iš 42 šalių. Lietuvai atstovavo 6 „Frame Running LT“ bėgikės su triračiais: Olga Griškalauskaitė, Orija Auštravičiūtė-Aleksienė, Kotryna ir Viktorija Žižmaraitės iš Vilniaus, Deimantė Arlauskytė iš Gargždų ir Justina Germanavičiūtė iš Kauno. Lietuvos triračių sporto moterų komanda tokiose varžybose dalyvavo pirmą kartą.
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Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė ir trenerė Aušra Kriškoviecienė po varžybų negailėjo gerų žodžių visoms „Olomouc World Para Athletics Women’s Grand Prix 2026“ dalyvavusioms sportininkėms: ir patyrusioms, ir naujokėms, pagyrė už parodytą tvirtą charakterį ir greitį bėgimuose. „Kiekviena patirtis aukšto sportinio meistriškumo varžybose veda „Frame Running LT“ komandą prie didžiausio noro – atstovauti Lietuvai Paralimpinėse žaidynėse 2028 m. – išsipildymo. Turime išties stiprių, motyvuotų sportininkių, kurios pajėgios siekti vis aukštesnių rezultatų tarptautinėse varžybose. Esame dėkingi Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai ir jos prezidentui Kęstučiui Skučui, visapusiškai prisidėjusiems prie galimybių tokiai gausiai triratininkių komandai atvykti į Grand Prix varžybas Čekijoje, išbandyti savo jėgas ir semtis patirčių“, – teigia Aušra Kriškoviecienė.
Vos pusdienį pailsėjusi „Frame Running LT“ komanda vėl rieda į varžybas. Liepos 5–12 d. kartu su triračių sporto atstovais iš viso pasaulio susitinka „Frame Running Development Camp & World International Cup 2026“ Danijoje.