Tad olimpinis komitetas atšaukė savo rekomendacijas tarptautinėms federacijoms ir tarptautinių sporto renginių organizatoriams dėl Rusijos sportininkų dalyvavimo apribojimų, įskaitant neutralumo testavimą.
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Į tarptautinę areną grįžtančius rusų sportininkus laikinai testuos ITA (Tarptautinė testavimo agentūra), kol bus atkurta Rusijos antidopingo agentūra – RUSADA.
Olimpinio komiteto prezidentė Kirsty Coventry pareiškė, kad buvo svarbu atkurti Rusijos sportininkų galimybes varžytis tarptautinėje arenoje.
Viena svarbiausių planetos sporto organizacijų tikisi, kad tarptautinės federacijos, svarstydamos Rusijos sportininkams taikomų apribojimų panaikinimą, atsižvelgs į olimpinio komiteto rekomendacijas ir taikys jas savo sprendimuose.
Visos ankstesnės rekomenduojamos Rusijos sportininkų suspendavimo sąlygos jau nebegalioja. IOC vėliau priims sprendimą dėl Rusijos vėliavos, himno, spalvų ar kitų simbolių panaudojimo varžybose.
Vienas iš argumentų, kodėl olimpinis komitetas panaikino Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą – rusų organizacija išbraukė tuos subjektus iš savo narių sąrašo, kurie iš esmės priklauso Ukrainai.
Rusijos sporto ministras ir šios šalies-agresorės olimpinio komiteto vadovas Michailas Degtiariovas sprendimą panaikinti sankcijas Rusijos sportininkams pavadino aiškiu signalu, kad olimpinis judėjimas tapo apolitiškas.
„Mūsų šalies sugrįžimas į olimpinę šeimą yra žalia šviesa tarptautinėms federacijoms atkurti visų mūsų sportininkų dalyvavimą tarptautinėje arenoje“, – aiškino rusų spaudai Michailas Degtiariovas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į Sporto ministerijos ir Rusijos olimpinio komiteto teisinį ir diplomatinį darbą.
Kaip aiškino M. Degtiariovas, Rusijos rinktinė 2026 m. rudenį Senegale vyksiančiose jaunimo olimpinės žaidynės varžysis su Rusijos vėliava, taip pat su vėliava ir himnu pasirodys ir 2028 m. vasaros olimpinėse žaidynėse Jungtinėse Amerikos Valstijose. Žaidynės vyks Los Andžele.
Sprendimą sustabdyti Rusijos olimpinio komiteto veiklą 2022 metų spalio 12 d. paskelbė IOC komunikacijos direktorius Markas Adamsas.
Šio suspendavimo priežastis buvo Donecko Liaudies Respublikos (DPR), Luhansko Liaudies Respublikos (LPR) bei Chersono ir Zaporožės sričių atstovų įtraukimas į Rusijos olimpinį komitetą. Todėl Ukrainos nacionalinio olimpinio komiteto vadovas kreipėsi į IOC prezidentą Thomasą Bachą su prašymu taikyti sankcijas rusams.
2022 m. vasario pabaigoje daugelis sporto organizacijų, besirėmusios IOC rekomendacija, uždraudė rusams dalyvauti tarptautiniuose turnyruose.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) nepritaria ir reiškia didelį nusivylimą Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) Vykdomojo komiteto liepos 7 d. sprendimui, kuriuo laikinai panaikinamas Rusijos olimpinio komiteto suspendavimas.
LTOK šį sprendimą vertina kaip nepriimtiną, kadangi jis priimtas dar besitęsiant Rusijos sukeltam karui prieš Ukrainą.
IOC Vykdomasis komitetas posėdžio metu šiandien nusprendė, kad laikinai panaikina Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą. Sprendimas atsisakyti rekomendacijų drausti tarptautiniuose turnyruose varžytis sportininkams iš Rusijos priimtas netinkamu laiku ir yra nuviliantis, teigia Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
„Lietuvoje sunku būtų rasti nors vieną laisvę mylintį žmogų, kuris palaikytų sprendimą įsileisti Rusijos sportininkus. Deja, IOC vykdomojo komiteto nariai priėmė šį mus nuviliantį sprendimą, kurio atskiri IOC nariai negalėjo pakeisti. Sunku suvokti, kad tai nutinka dabar, kai Rusija tęsia karą prieš Ukrainą. Vis dėlto nepriklausomai nuo tokių sprendimų, visada stovėjome ir stovėsime Ukrainos pusėje“, – sakė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
LTOK prezidentė dar šiandien kalbėjo apie šį IOC sprendimą su Ukrainos nacionalinio olimpinio komiteto prezidentu Vadimu Gutcaitu.
„Jis taip pat nusivylęs pripažino, kad tokios situacijos negalime pakeisti“, – sakė LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė, pridūrusi, kad dar kartą išreiškė palaikymą Ukrainai.
IOC Vykdomasis komitetas sprendimą motyvuoja tuo, kad teisiniai pažeidimai – Rusijos olimpinio komiteto veikla užgrobtose Ukrainos teritorijose – dėl kurių anksčiau buvo pritaikytos sankcijos, buvo formaliai pašalinti. Tačiau Lietuvos pozicija išlieka nepakitusi: karo realybė nepasikeitė, todėl jokie formalūs pataisymai negali pateisinti tokių sprendimų, kol vyksta aktyvūs kariniai veiksmai ir pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas.
IOC taip pat skelbia, kad neorganizuos renginių Rusijoje ir nekvies Rusijos vyriausybės ar valstybės pareigūnų į savo renginius.
LTOK taip pat atkreipia dėmesį į Rusijoje išsikerojusias nesąžiningo sporto problemas, nesuderinamas su olimpinėmis vertybėmis ir sąžiningo varžymosi principais. Prieš kelis mėnesius Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA) paskelbė, kad, išanalizavus Maskvos laboratorijos duomenis, daugiau nei 300 Rusijos sportininkų sulaukė sankcijų dėl antidopingo taisyklių pažeidimų. Pati WADA šį tyrimą įvardijo kaip vieną sėkmingiausių antidopingo operacijų istorijoje.
LTOK nuosekliai išlaiko principinę poziciją, kuri buvo išdėstyta 2025 m. gruodį Latvijos, Estijos ir Lietuvos nacionalinių olimpinių komitetų bendrame laiške IOC dėl Rusijos ir Baltarusijos galimo sugrįžimo. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir toliau gins žmogiškumo bei sąžiningos kovos principus, rems Ukrainos olimpinę bendruomenę ir glaudžiai bendradarbiaus su kitų šalių nacionaliniais olimpiniais komitetais, siekdamas koordinuotos bendros pozicijos ir bendrų veiksmų.
LTOK nuolat vertina besikeičiančią situaciją ir palaiko tęstinį dialogą su Lietuvos valstybės vadovais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Vyriausybe. LTOK taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Ukrainos, Šiaurės šalių ir kitų Baltijos valstybių nacionaliniais olimpiniais komitetais.