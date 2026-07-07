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Pripažinimas – varėniškiai vėl teisėjaus Europos rankinio čempionate

2026 m. liepos 7 d. 18:43
Lrytas.lt
2026 m. gruodžio 3–20 d. vyksiančiame Europos moterų rankinio čempionate bus ir lietuviškų akcentų. Europos čempionato kovoms teisėjaus Tomas Barysas ir Povilas Petrušis.
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Varėniškiams tai bus jau antras Europos moterų čempionatas iš eilės. Europos čempionato finaliniame etape T. Barysas ir P. Petrušis debiutavo 2024 m.
Geriausia Lietuvos teisėjų pora pastaraisiais metais švilpė ir kitose svarbiausiose Sezono žemyno tarptautinėse varžybose – 2026 m. Europos vyrų rankinio čempionate bei 2025 m. EHF Čempionių lygos finalo ketverte.
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Tarptautinio pripažinimo vis dažniau sulaukiantys T. Barysas ir P. Petrušis sėkmingai perėmė estafetę iš kitos garsios Lietuvos teisėjų poros. Iki tol keturiuose Europos vyrų čempionatuose bei net aštuoniuose pasaulio čempionatuose – keturiuose vyrų ir keturiuose moterų – teisėjavo Vaidas Mažeika ir Mindaugas Gatelis.
Į šių metų Europos moterų rankinio čempionatą iš viso buvo atrinkta 16 teisėjų porų. Be lietuvių taip pat švilps teisėjų poros iš Bosnijos ir Hercegovinos, Italijos, Lenkijos, Moldovos, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šiaurės Makedonijos, Vengrijos ir Vokietijos.
2026 m. gruodžio 3–20 d. vyksiančiame Europos moterų rankinio čempionate bus ir lietuviškų akcentų. Europos čempionato kovoms teisėjaus Tomas Barysas ir Povilas Petrušis. <br> EHF nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
2026 m. gruodžio 3–20 d. vyksiančiame Europos moterų rankinio čempionate bus ir lietuviškų akcentų. Europos čempionato kovoms teisėjaus Tomas Barysas ir Povilas Petrušis. 
 EHF nuotr.
Europos čempionatą priims net penkios valstybės – Lenkija, Čekija, Slovakija, Rumunija ir Turkija. Lemiamos pusfinalio ir finalo kovos vyks kaimyninėje Lenkijoje, daugiau nei 11 tūkst. žiūrovų talpinančioje Katovicų „Spodek“ arenoje.
Rankinisteisėjas

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