Valstybės dienos dvasią įprasmino „Žaliųjų ežerų“ bėgimas: nugalėjo L. Diraitis ir R. Augustaitytė

Tai buvo jau 13-asis šio sezono LBT etapas.
Vaizdingą 11,7 km trasą palei Žaliuosius ežerus greičiausiai įveikė Linas Diraitis. Užtikrintai pirmavęs „MSC-PB_Run“ komandos narys finišavo per 37 min. 34 sek.
„Trasoje jaučiausi puikiai. Net nesitikėjau, kad taip greitai subėgsiu, bet jau treniruotėse jaučiausi labai stiprus ir aštrus. Dėl to rezultatas mane džiugina ir teigiamai nuteikia tolimesniems startams. Kadangi prie namų bėgioju įvairiomis dangomis, todėl čia gal kažkoks pranašumas buvo“, – teigė L. Diraitis.
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Jis taip pat pasidžiaugė, kad pavyko nugalėti tokią svarbią Lietuvai – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną: „Tai labai svarbi diena mūsų šaliai. Šiandien mes visi nugalėjome ir tuo džiaugiamės.“
Antrąją vietą užėmė daugkartinis Lietuvos 10 km bėgimo čempionas Lukas Tarasevičius („Top Exchange“; +1.40), trečiąją – Vitas Gapševičius (Kauno BMK; +2.16).
Tarp moterų nugalėjo Rugilė Augustaitytė – 46 min. 34 sek. Vos 13 sek. nuo jos atsiliko antra finišavusi Eglė Zablockytė („Lukas“).
„Visą laiką bėgau priekyje ir konkuravau tik pati su savimi, todėl konkurencijos nejaučiau. Norėjau būti geresne savo versija ir nepastebėjau to 13 sek. atstumo“, – šypsojosi R. Augustaitytė.
Beje, ji Žaliųjų ežerų bėgime startavo pirmą kartą.
„Nežinojau, ko tikėtis iš šios trasos, bet ji pasirodė labai smagi ir nereikalavo kažkokių papildomų jėgų. Rekomenduoju visiems čia sudalyvauti. Šventės proga norėčiau visiems palinkėti daugiau palaikyti vieniems kitus ir taikos pasaulyje“, – sakė R. Augustaitytė.
Trečiąją vietą moterų įskaitoje užėmė Milda Grušauskaitė („Love Streams Running“).
Iš viso prie starto linijos stojo beveik 300 bėgikų.
Tradicinį „Žaliųjų ežerų bėgimą“ organizuoja Vilniaus DKSK „Žalgiris“, o jo partneriai – „Bėgimo taurė“ ir Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“.
Bendroje LBT įskaitoje po 13 etapų pirmauja Artūras Tamašauskas ir Justina Szczepanczyk. Klubų įskaitoje dominuoja „Asfalto riteriai“.
LBT 14 etapas – „Biržų kilometrai“ – vyks rugpjūčio 1 dieną.