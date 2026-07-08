Europos žaidynės Stambule: prognozuojami mūšiai dėl olimpinių kelialapių ir rekordinė Lietuvos delegacija

Pasak Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinio sporto direktorės, rekordines sportininkų gretas lems ne tik tai, kad į kitų metų Europos žaidynių programą įtrauktos 26 sporto šakos, iš kurių 22 olimpinės, bet ir kiti pokyčiai – Stambule bus išdalyta daugiau olimpinių kelialapių nei ankstesnėse Europos žaidynėse. Priminsime, kad 2023 m. Krokuvoje vykusiose Europos žaidynėse Lietuvai atstovavo 130 sportininkų.
A. Vanagienė ir LTOK generalinis direktorius Einius Petkus dalyvavo keturių dienų trukmės surengtame misijos vadovų seminare Stambule, į kurį susirinko 48 Europos žaidynėse dalyvausiančių nacionalinių olimpinių komitetų atstovai.
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Misijų vadovai lankėsi sporto objektuose, kuriuose vyks Europos žaidynės, olimpiniuose kaimeliuose, dalyvavo plenarinėse sesijose, diskusijose, susitikimuose su organizacinio komiteto atstovais. Seminaro dalyviai susipažino su pasirengimo žaidynėms eiga ir pateikė vertingų įžvalgų iš delegacijų perspektyvos.
Apie tai kalbėjo ir žaidynes rengiančios Europos olimpinių komitetų asociacijos (EOC) prezidentas Spyros Capralos: „Misijos vadovų seminaras dar kartą įrodė glaudaus EOC, mūsų nacionalinių olimpinių komitetų ir organizacinio komiteto bendradarbiavimo svarbą. Visą savaitę vykusios diskusijos sustiprino mūsų bendrą pasirengimą ir suteikė daugiau pasitikėjimo žengiant į paskutinį etapą Stambulo Europos žaidynių link.“
Europos žaidynės Stambule vyks 2027 m. birželio 16–27 d. Programoje – net 22 olimpinės sporto šakos: 3x3 krepšinis, vandens sportas (plaukimas, dailusis plaukimas), šaudymas iš lanko, lengvoji atletika, badmintonas, baidarių ir kanojų irklavimas, boksas, fechtavimas, gimnastika, dziudo, šiuolaikinė penkiakovė, irklavimas (paplūdimio sprintas), regbis-7, šaudymas, skvošas, laipiojimas, stalo tenisas, tekvondo, triatlonas, tinklinis, sunkioji atletika ir imtynės.
Vyks ir keturių neolimpinių sporto šakų varžybos: karatė, kikbokso, muaitai, padelio.
Dešimties sporto šakų arba atskirų jų disciplinų varžybose bus kovojama dėl kelialapių į 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes. Tiesioginius olimpinius bilietus gaus 8 šaudymo iš lanko, 10 dailiojo plaukimo, net 28 bokso, 16 šiuolaikinės penkiakovės (po aštuonis geriausius sportininkus iškovos kelialapius šaliai, bet ne daugiau nei po vieną moterų ir vyrų varžybose), 12 šaudymo, 6 laipiojimo sporto, 2 skvošo, 6 stalo teniso ir 2 triatlono atstovai. Vietas Los Andželo žaidynėse užsitikrins moterų bei vyrų regbio-7 varžybų nugalėtojai.
Olimpinės atrankos reitingo taškų bus galima pelnyti 3x3 krepšinio, badmintono, baidarių ir kanojų sprinto, fechtavimo, dziudo, tekvondo, imtynių, sunkiosios atletikos, taip pat, be jau minėtų tiesioginių kelialapių, šiuolaikinės penkiakovės ir triatlono varžybose.
Net devynių sporto šakų varžybose bus rungtyniaujama ir dėl Europos žaidynių, ir dėl Senojo žemyno čempionatų medalių. Be to, kartu vyks lengvosios atletikos ir dziudo Europos komandiniai čempionatai bei Europos jaunimo iki 23 metų plaukimo čempionatas.
– Kokių įspūdžių parsivežėte iš misijos vadovų seminaro Stambule? – LTOK.lt paklausė A. Vanagienės.
– Svarbiausias mūsų tikslas Stambule buvo apžiūrėti bazes ir olimpinius kaimelius, kurių bus net trys – du europinėje Stambulo dalyje, o trečiasis kitoje Bosforo sąsiaurio pusėje, Azijoje. Visa tai daroma todėl, kad sportininkai gyventų kuo arčiau varžybų vietų, nes Stambulas, kaip patiems teko patirti, – daugiamilijoninis miestas, kuriame eismo srautas ir transporto spūstys milžiniškos.
Pavyzdžiui, nuo Azijos pusėje esančio sportininkų kaimelio iki bazės, kurioje vyks laipiojimo sporto, skvošo, padelio ir mums labai svarbios baidarių ir kanojų sprinto varžybos, važiavome beveik valandą, nors atstumas – vos penki kilometrai.
Logistika bus pagrindinis iššūkis. Todėl buvo įdomu patiems pamatyti ir suprasti, kaip viskas veiks. Žinoma, domino ir gyvenimo sąlygos. Visi trys kaimeliams skirti studentų bendrabučių kompleksai yra pastatyti ir visiškai funkcionuojantys. Sąlygos bus tikrai geresnės nei 2023 m. Krokuvoje ar 2019 m. Europos žaidynėse.
Tiesa, oro kondicionavimo sistemos gyvenamuosiuose būstuose nėra numatytos, o tvyrant karščiams tai labai aktualu. Bet organizatoriai teigia, kad birželio vidurys Stambule nėra labai karštas, tad viskas turėtų būti neblogai.
Žinoma, visos uždaros sporto arenos yra kondicionuojamos.
– Ar sportininkai, kurie bus išskirstyti į tris kaimelius, pajus olimpinę dvasią?
– Viskas veiks olimpinių kaimelių principu, tiesiog jie sąlyginai nedideli. Kiekviename bus bendros valgyklos, kaimelio aikštės, pramogų zonos. Tai tarsi mažos olimpinių kaimelių kopijos.
– Skelbiama, kad šįkart, palyginti su visomis ankstesnėmis Europos žaidynėmis, įvairių sporto šakų varžybose bus kovojama dėl didžiausio kiekio olimpinių kelialapių.
– Taip, su kiekvienomis Europos žaidynėmis tokių sporto šakų vis daugėja, siekiama, kad kuo daugiau jų čia rengtų tiesiogines olimpines atrankas. Tad varžybos bus tikrai aukšto lygio.
Europos žaidynių organizatoriai turi ambicijų ateityje siūlyti savo kandidatūrą surengti olimpines žaidynes, todėl nori kuo geriau pasirodyti.
Tą lengva pajusti valstybės, savivaldybių, olimpinio komiteto lygmeniu. Juolab jie tikrai turi daug aukščiausio lygio bazių.
Kai kurias reikia renovuoti, bet daugelio šakų techniniai atstovai bazėse jau lankėsi ir patvirtino jų tinkamumą aukščiausio lygio varžyboms rengti.
Todėl manau, kad Stambule turėsime dar didesnę rinktinę, nei buvo Krokuvoje, kur Lietuvai atstovavo 130 sportininkų. Laukia dar vienas didelis iššūkis. Jau dabar galime kalbėti apie didžiausią istorijoje Lietuvos delegaciją olimpiniame renginyje.
Vienų sporto šakų atstovai turės galimybę pelnyti tiesioginius kelialapius į Los Andželą, kitų – dėl sudėtingų tvarkaraščių ir panašių aplinkybių – to padaryti negalės.
Pavyzdžiui, tradiciškai vyks lengvosios atletikos komandinis čempionatas. Bet kitąmet lengvoji atletika bus visiškai integruota į Europos žaidynių programą. Ankstesnėse žaidynėse Lietuvos lengvosios atletikos federacija tvarkė akreditacijas, rūpinosi apgyvendinimu, o mes tik duodavome Lietuvos rinktinės oficialią aprangą.
Dabar lengvosios atletikos rinktinė bus integruota į mūsų delegaciją. Gyvens tame pačiame kaimelyje, kaip ir kiti sportininkai. Olimpiniai komitetai bus atsakingi už jų akreditavimo procesus, keliones ir visa kita.
Lengvaatlečių varžybos vyks dabar renovuojamame stadione, kuris šiuo metu visiškai išmontuotas ir virtęs didele statybų aikštele. Bet čia iškils naujas stadionas. Jame rungtyniaus ir regbio-7 komandos.
– Kaip svarbu neolimpinėms sporto šakoms būti įtrauktoms į olimpinio renginio programą?
– Visos keturios neolimpinės šakos, kurių varžybos vyks žaidynėse Stambule, turi ambicijų tapti olimpinėmis. Tad buvimas Europos žaidynių programoje svarbus žingsnis ir didelis impulsas siekiant olimpinio tikslo.
Karatė, kuri jau buvo įtraukta į olimpinių žaidynių programą Tokijuje, bet vėliau nebuvo pasirinkta kitų žaidynių organizatorių, tikisi, jog Europos žaidynės padės kada nors sugrįžti į olimpines.
– Lietuviai Stambule gyvens visuose trijuose kaimeliuose. Ar sportininkai galės pakeliauti tarp jų, apsilankyti kitų sporto šakų arenose?
– Žinoma, Europos žaidynių, kaip ir olimpinių, dalyviai galės gyvai stebėti ir kitų sporto šakų varžybas. Viešasis transportas Stambule išplėtotas tikrai gerai, automobiliu gal net sunkiau pasiekti tikslą nei viešuoju transportu.
Viskas priklausys nuo pačių sportininkų noro. Pirmiausia jie sieks savo tikslų varžybose, o po jų galės keliauti po Stambulą. Tai tikrai įspūdingas miestas, tikras kultūros, architektūros ir istorijos lobynas.
– Buvote Lietuvos misijos vadovė ne tik Europos, bet ir olimpinėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse, Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose. Kuo bus išskirtinės žaidynės Stambule?
– Manau, šios Europos žaidynės organizaciniu požiūriu bus labai panašios į olimpines žaidynes. Daugiau kažko negaliu išskirti.
Mums jau tampa įprasta, kad visa delegacija negyvena viename kaimelyje, o būna išskaidyta. Tai daroma ir mažinant žaidynių organizavimo sąnaudas. O mūsų, misijos vadovų, užduotis – užtikrinti, kad visiems sportininkams sąlygos būtų kuo geresnės.