Pirmosios pergalės Europos čempionate siekiančioms Lietuvos tinklininkėms liko paskutinė galimybė

Šeštosiose II grupės turnyro rungtynėse lietuvėms trečiadienį 0:3 (18:25, 10:25, 17:25) nusileido pajėgiai Nyderlandų komandai.
Nyderlandų rinktinė ryškiai išsiskyrė savo duomenimis. Net aštuonios olandės yra aukštesnės nei 183 cm, o iš lietuvių tokios yra tik dvi.
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Šiose rungtynėse lietuvės rimtai priešinosi varžovėms pirmajame ir trečiajame setuose, tačiau jų pabaigose olandės žaisdavo tiksliai ir užtikrintai. Antrajame sete Nyderlandų rinktinės pranašumas išryškėjo nuo pat pradžių.
Lietuvos rinktinei 9 taškus pelnė Rusnė Šimanskytė, 7 – Elija Česnavičiūtė, po 6 – Nida Jociūtė ir Eglė Vytulytė, po 2 – Ugnė Dilytė bei Kamilė Valašinaitė, 1 – Marija Melieškaitė.
Nyderlandų komandoje 17 taškų surinko Yasmine Raatjes, 11 – Danieke van Leeuwen, 6 – Louisia van der Goot.
Nyderlandams ši pergalė yra labai svarbi, nes jos vis dar pretenduoja patekti tarp dviejų stipriausių grupės komandų, iškovosiančių kelialapius į pusfinalį.
Kitose grupės rungtynėse Šiauliuose Vengrijos komanda 3:0 (25:15, 25:22, 25:11) įveikė vokietes, graikės 3:1 (25:18, 22:25, 25:22, 25:22) pranoko suomes, o Prancūzija 3:1 (23:25, 25:16, 25:14, 25:15) įveikė lyderės poziciją praradusią Bulgariją.
Grupės lydere tapo Vengrija (15 tšk.), į antrą poziciją pakilo Prancūzija (14 tšk.), o vilčių patekti į pusfinalį dar turi Nyderlandai (13 tšk.) ir Bulgarija (13 tšk.).
I grupėje Latvijoje trečiadienį Belgija 3:0 (25:23, 25:23, 25:22) nugalėjo Lenkiją, Italija 3:1 (20:25, 26:24, 25:16, 25:21) buvo pranašesnė už Ispaniją, Turkija 3:0 (25:12, 25:10, 25:12) sutriuškino Islandiją, o Čekija 3:1 (25:19, 21:25, 25:13, 25:12) įveikė latves.
I grupėje iki šiol nepralaimėjusios Turkijos ir Italijos tinklininkės (po 18 tšk.) jau užsitikrino vietas Europos čempionato pusfinalyje. Toliau rikiuojasi Ispanija, Belgija ir Lenkija (po 9 tšk.).
Ketvirtadienį Šiauliuose finišuos devynias dienas trukusi tinklinio fiesta. Lietuvos tinklininkės 17.30 val. Šiaulių arenoje susitiks su taip pat pergalių dar neturinčia Suomijos komanda. Dėl to lietuvėms itin reikalingas žiūrovų palaikymas.
Europos U18 merginų tinklinio čempionate rungtyniauja 16 komandų, suskirstytų į dvi grupes. Pusfinalis ir finalas vyks Latvijoje.