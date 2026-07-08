ŠMSM smerkia sprendimą sugrąžinti rusus į olimpinę šeimą

„Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai Rusija kasdien rengia brutalias atakas prieš Ukrainą, kasdien žūsta žmonės. Karas nesibaigė, situacija nepasikeitė, todėl nematome jokio pagrindo atšaukti ar švelninti iki šiol galiojusių TOK rekomendacijų.
Naujosios Vyriausybės programos nuostatos dėl santykių su šalimis agresorėmis išlieka griežtai smerkiančios, politinė kryptis nebus koreguojama pagal tarptautinių sporto organizacijų kompromisus.
Karas vyksta Europoje ir ši problema sporte tiesiogiai liečia visas Senojo žemyno valstybes, todėl manome, kad pavieniai šalių sprendimai tarptautiniu mastu sunkiai turės lemiamos įtakos. Svarstysime ir sieksime šį klausimą kelti Europos Sąjungos lygiu“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
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Lietuvos pozicija nesikeičia – Rusijos ir Baltarusijos sportininkai mūsų šalyje rengiamose varžybose ir toliau yra nepageidaujami. Nacionalinės sporto organizacijos raginamos nekviesti ir neleisti dalyvauti šalių agresorių piliečiams, atstovaujantiems savo šalims, Lietuvoje rengiamose sporto varžybose ir renginiuose.
Jei šių šalių sportininkai dalyvautų varžybose, prieš tai jie privalėtų pasirašyti oficialią deklaraciją, kuria vienareikšmiškai smerkia karo veiksmus ir išreiškia paramą Ukrainai. Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse varžybose Rusijos ir Baltarusijos atletai negalėtų demonstruoti savo šalies vėliavų, simbolių ar jokių skiriamųjų ženklų.
Ministerija taip pat ragina šalies sporto federacijas toliau aktyviai bendradarbiauti su užsienio partneriais bei burti bendraminčių koalicijas tarptautinėje arenoje, siekiant, kad sporto pasaulyje nebūtų priimami agresorėms palankūs sprendimai.
Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC)Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
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