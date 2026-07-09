Netikėta: UTMA čempionas užleido savo diržą

„Jeigu ne mano trauma, būčiau ir 75 kg, ir 81 kg kategorijų čempionas. Bet dabar viskas nusikelia. Dabar užleidžiu 81 kg, duodu šansą kitiems, grįšiu į sau tinkamesnę 75 kg kategoriją ir ten sieksiu diržo“, – teigė M. Narauskas.
UTMA 3 turnyre organizacijoje debiutavęs M. Narauskas didžiausias intrigas kūrė dvikovose prieš Dominyką Dirkstį, o galiausiai ir čempiono diržą iškovojo būtent prieš šį kovotoją.
UTMA 9 turnyre įvyko revanšinė M. Narausko ir D. Dirksčio dvikova, kurioje po labai sunkios kovos pergalę pasiekė ir UTMA 81 kg kikbokso čempionu tapo M. Narauskas.
Susiję straipsniai
Nuo to laiko praėjo jau 650 dienų ir galiausiai M. Narauskas atsisako titulo, kurio iš jo atimti niekas ir nesuspėjo.
„Tai buvo vienas iš pirmųjų UTMA diržų ir kartu svarbi pradžia organizacijos augimui. Nuo šiol turėsime pokyčių organizacijoje, kuriuos pristatysime artimiausiu metu. Pats titulas reiškia daug, o tai, kad Mindaugas dabar jį paleidžia, nepadaro jo prastesniu ar silpnesniu kovotoju – jis nori kovoti 75 kg kategorijoje, mato, kad 81 kg kategorijoje negali atskleisti viso savo potencialo“, – komentavo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Po UTMA 9 turnyro M. Narauskas nebuvo grįžęs į 81 kg svorio kategoriją: 75 kg kovą UTMA 10 turnyre lygiosiomis užbaigė prieš Raimondą Avlasevičių, UTMA 16 turnyre 79 kg kategorijoje nusileido Ričardui Kuliui, o UTMA 17 turnyro metu 75 kg kategorijoje patyrė pralaimėjimą prieš Akramą Belmekki.
UTMA organizacija vasaros metu atlieka intensyvius namų darbus, o viena iš užduočių – svorio kategorijų, jų atstovų ir diržų peržiūra. Pasitikdama sugrįžtančius turnyrus UTMA pateiks ir dar daugiau struktūrinių naujienų.
„Šiam sprendimui jau buvo laikas. Mindaugas turi daug nesuvestų sąskaitų 75 kg kategorijoje. Tai yra geras sprendimas tiek jam, tiek visai organizacijai. Netrukus pamatysime ne vieną aršią kovą kelyje link naujo 81 kg čempiono karūnavimo ir netrukus pamatysime visus pajėgiausius 81 kg kovotojus kovoje dėl aukso. Turime Tomą Banskį, Isą Gocmeną ir daugelį kitų, tad ši kategorija bus labai karšta“, – kalbėjo V. Gecas.
UTMAMindaugas NarauskasMMA
Rodyti daugiau žymių