Valstybės dieną – išskirtinis trakiečio pasiekimas: neišlipdamas į krantą perplaukė penkis ežerus

Neišlipdamas į krantą jis apiplaukė penkis Trakų rajone esančius ežerus – Galvės, Skaisčio, Totoriškių, Bernardinų ir Nerespinkos. Iš viso trakietis įveikė 22,5 kilometro distanciją, kurią nuplaukė per 11 val. 31 min. ir 15 sek.
„Šis pasiekimas puikiai atspindi vertybes, kuriomis didžiuojasi Trakų kraštas – ryžtą, ištvermę ir pagarbą savo aplinkai. Tokios iniciatyvos ne tik įkvepia, bet ir primena, kad kiekvienas galime prisidėti prie savo krašto puoselėjimo ir jo vardo garsinimo“, – sako Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Trakų ežerai – neatsiejama gyvenimo dalis
V. Filipovičiui tai – jau ne pirmas išskirtinis ištvermės išbandymas. Anksčiau trakietis pasiekė Lietuvos grūdinimosi – buvimo lede – rekordą, lede išbuvęs 1 val. ir 21 sek. Šįkart jis pasirinko kitokį, tačiau ne mažiau sudėtingą iššūkį – ilgą plaukimą per Trakų ežerus.
Pasak V. Filipovičiaus, sprendimas priimti šį iššūkį gimė iš asmeninio ryšio su Trakais ir jų ežerais.
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„Trakų ežerai yra neatsiejama mano gyvenimo dalis – visomis prasmėmis. Būtent todėl nusprendžiau priimti iššūkį ir vienu kartu perplaukti kuo daugiau jų“, – sakė V. Filipovičius.
Simboliška, kad šis plaukimas vyko būtent Valstybės dieną. Rekordininko teigimu, liepos 6-oji jam tapo proga ne tik išbandyti save, bet ir priminti, kad meilė savo kraštui gali būti išreiškiama ne vien žodžiais, bet ir darbais.
Žinutė apie ežerų saugojimą
Šiuo iššūkiu V. Filipovičius siekė atkreipti dėmesį ir į Trakų ežerų taršos problemą. Pasak jo, Trakai yra vienas lankomiausių Lietuvos miestų, o ežerai – neatsiejama šio krašto tapatybės dalis, todėl jų išsaugojimas turėtų rūpėti kiekvienam.
„Apie ežerų taršos prevenciją turbūt daug pasakoti nereikia. Trakų ežerai yra vieni lankomiausių Lietuvoje, tačiau kartu ir vieni labiausiai šiukšlinamų. Labai noriu, kad ši žinutė pasiektų kuo daugiau žmonių: nešiukšlinkime! Saugokime savo ežerus, kad mūsų vaikams nereikėtų maudytis užterštame vandenyje ir valgyti žuvų iš užterštų ežerų“, – pabrėžia V. Filipovičius.
Anot jo, tokie iššūkiai gali tapti ne tik asmeninės ištvermės išbandymu, bet ir būdu kalbėti apie tai, kas svarbu visai bendruomenei. Šįkart tai – atsakomybė už gamtą, už savo kraštą ir už ateities kartas.
Palaikymas – ne mažiau svarbus nei fizinė ištvermė
Pusę paros trukęs plaukimas pareikalavo ne tik fizinio pasirengimo, bet ir didžiulio psichologinio susitelkimo. Kaip ir siekiant ankstesnio rekordo, V. Filipovičius pabrėžia, kad svarbiausia tokiais momentais yra ne tik treniruotės, bet ir šalia esančių žmonių palaikymas.
Rekordininkas dėkingumo žodžius skiria ir visiems, kurie palaikė jį nuo pirmųjų šios kelionės dienų.
„Dėkoju visiems artimiesiems ir draugams už tai, kad esate šalia nuo pirmųjų kelionės dienų, už visas motyvacines kalbas. Dėkoju kiekvienam kraštiečiui už tai, kad esame šio nepakartojamo miesto dalimi“, – socialiniame tinkle rašė V. Filipovičius.
TrakaiPlaukimasLiepos 6-oji Mindaugo karūnavimo diena
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