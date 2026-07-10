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Aiškūs Vimbldono turnyro finalo dalyviai – britui sensacijos sukurti nepavyko

2026 m. liepos 10 d. 21:28
Lrytas.lt
Sensacingai Vimbldono turnyre varžovus nuo kelio traukęs britas Arthuras Fery (ATP-114) galiausiai suklupo „Didžiojo Kirčio“ varžybų pusfinalyje. 23-ejų metų šeimininkas penktadienį 6:7(0), 2:6, 4:6 pralaimėjo antrajai turnyro raketei vokiečiui Alexanderiui Zverevui (ATP-3).
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Vokietis gali pasidžiaugti, kad pirmąkart karjeroje pateko į Vimbldono finalą. Tuo tarpu A. Fery iki tol nebuvo peržengęs „Didžiojo kirčio“ turnyro antrojo rato. Įdomu, kad šįkart jis buvo gavęs vardinį kvietimą, o ne prasimušė pagal reitingą.
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Pirmadienį Didžiosios Britanijos tenisininkas galimai pakils net iki 36-osios ATP reitingo vietos. Už pasirodymą Vimbdone jis gavo 900 tūkst. svarų sterlingų (apie 1,06 mln. eurų) premiją.
29-erių A. Zverevas sekmadienį finale susitiks su titulą ginančiu italu Janniku Sinneriu, kuris įveikė serbą Novaką Džokovičių 6:4, 6:4, 6:4.
J. Sinneris atsirevanšavo N. Džokovičiui už pralaimėjimą šių metų sausį, kai nusileido „Australian Open“ turnyro pusfinalyje.
Vimbldono prizų fondą sudaro 64,2 mln. svarų sterlingų (74,21 mln. eurų).
VimbldonasAlexanderis Zverevas

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