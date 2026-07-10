Imtynininkė Greta Tverskytė – Europos jaunimo čempionė

Tik šiemet gruodį aštuoniolika švęsianti Greta turi nuostabiai aukštą imtynių IQ. Ir intelektą su savo priedais – gebėjimu logiškai mąstyti, atsiminti, gebėjimą mokytis ir spręsti problemas.
Kas vyksta totaliai ant kilimo pralaimint, kuomet spaudžia laikas? Dešimt iš devynių kartų matysime tą patį vaizdą: besivejančio blaškymąsi, neracionalų jėgų švaistymą, mėginimus atlikti gaidžio šuolį, galų gale, desperatišką varžovės talžymą.
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Greta kitaip. Greta stebina svečius desertu. Na, šįkart ne svečius, o žiūrovus, stebėtojus, imtynių mylėtojus, žinovus. Visus, kurie susirenka į imtynių teatrą.
Meniu lyg ir žinomas. Aklai nepulti, laukti, kentėti, ieškoti. Bet koks atlikimas!!! Net tuomet, kuomet Vilk antrame kėlinuke visgi prigavo Gretos koją ir rezultatas tapo akiai nemalonus (0:3), nuojauta jautė jausmingus jausmus. Visi matėm, tos gaudynės kroatei atsirūgo. Gretos valanda. Tiksliau minutė. Paskutinė dvikovos minutė.
Finalinės, kaip ir pusfinalio, kaip ir pirmos kovos paskutinė minutė. Tokios akimirkos, kuomet pridususios varžovės gaudo kvapą.
Tuomet ateina laikas spėriau įdarbinti Gretos imtynių IQ, įdarbinti paskutinę minutę.
Greta pajuda. Prie kilimo krašto košė, kojų pynė, rankų mazgas. Kroatė įkyriai smulkiais yriais spaudžiasi prie kilimo ribos, radviliškietė skenuoja situaciją, pakišą dubenį, rankytėmis palydi Veronikos Vilk kūną, kuris, praradęs visas atramas, nugarine plokštuma lyg kilimas pasitiesia už oranžinės linijos. 4:3
Dar šiek tiek, dar šiek tiek. Aišku, kad laimės, nu bet... Vėl kova nusileidžia į pirmą aukštą. Teisėja stabdo mūšį, dar 20 sek. Kroatei plaučiuose trūksta vietos, tačiau ji lyg ir mėgina, lyg ir stengiasi, matome, kad Vilk krūvą pasaulio ir Europos čempionatų apdovanojimus susižėrė ne burtų dėka. Bet ne šįkart. Nes šįkart jai viskas gaunasi taip, kaip aprašyta pirmoje pastraipoje.
Į viršų kyla laimėtojos iš Lietuvos ranka. Džiaugsmo ašaros. Telefonu klausiu trenerio Justino Kvietelaičio , ką čempionė pasakė priėjus?
Treneris purto galva:
– Nieko. Verkė. Tik aš vis tą patį kartojau.
– Ką?
– „Taigi sakiau, kad taip bus“.
– O ką sakėte?
– Žinojau, kad į kojas kroatė neis. Sakiau, kad visos varžovės per daug pasitiki savimi ir sakiau, kad Greta jas nubaus. Taip ir nutiko. Taigi sakiau, kad taip bus.
Į finalą Greta nukeliavo po sunkios pergalės pusfinalyje minimaliu rezultatu 3:2 prieš Zahrą Karimzadą iš Azerbaidžano!
Prieš dvikovą treneris Justinas Kvietelaitis pasidalino savo sudarytu kovos „planeliu“. Panašu, kad Greta laikėsi sutarimo ir iškovojo svarią pergalę. Ne „švarią“, o svarią. Bet to pakako.
Tiesa, „planelis“ buvo kiek pabyrėjęs pirmame kėlinuke, kuomet varžovė gavo tašką už aktyvumą (0:1). Visgi Greta atsigriebė dar prieš pertraukėlę – aktyvioje atakos fazėje parteryje privertė azerbaidžanietę suklysti „stepoute“ (1:1).
Antroje dalyje Z. Karimzada vėl pasiėmė tašką, tačiau, likus minutei Greta užvaldė poziciją parteryje ir išsiveržė į priekį (3:2). Net per monitoriaus ekraną pasijuto saldus meduolių aromatas – ėmė aiškėti, jog pakvipo pergale, nes varžovė sunkiai kėlėsi nuo kilimo.
Likusią minutę Greta puikiai skaitė azerbaidžanietės ketinimus, apsaugojo sulėtėjusias Zahros atakas į kojas, išsaugojo minimalų pranašumą ir iškeliavo į finalą.
Ši pergalė turėjo dobilų medaus prieskonį, nes tai buvo revanšas už prieš du metus patirtą nesėkmę Europos U17 čempionato paguodoje.
„Tuomet Greta, likus 30 sekundžių iki dvikovos pabaigos, išlygino rezultatą ir pagal kriterijus išsiveržė į priekį. Tačiau azerbaidžanietė spėjo parteryje užmesti dešinę koją ir pasiimti du taškus. Apmaudu“, – 2024 metų istoriją prisiminė treneris Justinas Kvietelaitis. – Tačiau šiandien Greta viską sudėliojo į savo vietą“.
Kopimas ant aukščiausios pjedestalo pakopos prasidėjo ketvirtadienį, kuomet septyniolikmetė trenerio Justino Kvietelaičio auklėtinė ketvirtfinalyje ant menčių paguldė 2024 metų Europos U17 čempionato nugalėtoją turkę Ilaydą Cin.
Valdas Malinauskas
WW – 72 kg Fin. 1–2 Greta TVERSKYTE – Veronika VILK (CRO) 4:3
WW– 72 kg 1/2 Fin. Greta TVERSKYTĖ – Zahra KARIMZADA (AZE) 3:2
WW – 72 kg 1/4 Fin. Greta TVERSKYTĖ – Ilayda CIN (TUR) 6:5 (pergalė mentėmis)