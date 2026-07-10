Istorinė tinklinio šventė Šiauliuose baigėsi lietuvių nesėkme ir dramatiška kova dėl pusfinalio

Šeimininkių teisėmis Europos čempionate dalyvavusios lietuvės turnyrą užbaigė be pergalių, bet su dideliu neįkainojamos patirties bagažu.
Tai antras kartas istorijoje, kai Lietuvos rinktinė dalyvavo Europos U18 čempionato finaliniame etape. Į šį etapą prieš dvejus metus pavyko prasibrauti Kęstučio Galdiko treniruojamai Lietuvos komandai.
Šiųmetinė Lietuvos U18 rinktinė, kurios nemažą dalį sudarė jaunesnės tinklininkės, paskutinėse rungtynėse dėl septintos pozicijos grupėje susitiko su taip pat pergalių neturėjusia Suomijos komanda.
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Visgi Gilberto Kerpės treniruojamai Lietuvos rinktinei pergalingai finišuoti nepavyko – patirta nesėkmė 0:3 (25:27, 18:25, 14:25).
Pirmajame sete vyko išties dramatiška kova. Po sėkmingos atkarpos lietuvės buvo atsidūrusios per tašką nuo laimėto seto, bet mūsiškėms niekaip nepavyko pelnyti to lemiamo taško. Galiausiai po kelių nesėkmingų mūsiškių bandymų savo šanso sulaukė ir suomės, kurios galiausiai ir išsiveržė į priekį.
Tiek psichologinis, tiek fizinis nuovargis nebeleido lietuvėms atsitiesti likusiuose setuose, todėl Lietuvos rinktinė pasirodymą Šiauliuose baigė nesėkme.
Lietuvos rinktinei 10 taškų pelnė vienas didžiausių čempionato atradimų, vos 13-metė Nida Jociūtė. 5 taškais pasižymėjo Rusnė Šimanskytė, po keturis pelnė Juta Kundelytė, Kamilė Valašinaitė ir Ugnė Dilytė, po tris – Ugnė Valaitytė ir Gerda Jatkonytė, po vieną – Marija Melieškaitė bei Reda Tretjakovaitė. Libero pozicijoje rungtyniavo Vaiva Gasiūnaitė ir Rusnė Tretjakovaitė. Taškų nepelnė Miglė Narijauskaitė, Eilja Česnavičiūtė ir Eglė Vytulytė.
Suomijos komandoje rezultatyviausiai žaidė Neea Hautakangas (15 tšk.) ir Ellinoora Tuominen (10 tšk.).
Tuo tarpu kitose rungtynėse Šiauliuose sprendėsi kurios dvi komandos užims pirmąsias grupės vietas ir pateks į Latvijoje vyksiantį pusfinalį bei tęs kovą dėl medalių. Prieš paskutinį turą bent teorinių vilčių prasibrauti į lyderių dvejetuką turėjo net penkios komandos.
Pirmosios savo darbą atliko Prancūzijos tinklininkės. Jos 3:0 (25:14, 25:19, 25:16) nugalėjo Graikijos komandą ir su 17 taškų tapo grupės nugalėtojomis.
Kitame susitikime Nyderlandų rinktinė 3:1 (25:16, 22:25, 25:23, 25:11) įveikė Vokietiją. Visgi olandės nesulaukė palankių kitų rungtynių rezultato ir su 16 taškų liko trečioje grupės vietoje. Vokietija (11 tšk.) finišavo penkta.
Antrosios vietos likimas sprendėsi įspūdingoje dramoje tarp Vengrijos ir Bulgarijos. Susitikimą 3:2 (22:25, 22:25, 25:18, 25:22, 17:15) laimėjo vengrės, kurios su 17 taškų išplėšė kelialapį į pusfinalį. Bulgarija (14 tšk.) užėmė ketvirtąją poziciją.
I grupės turnyre Latvijoje dėl pirmosios vietos susitiko Italija ir Turkija, jau gerokai anksčiau užsitikrinusios vietas pusfinalyje ir iki šiol žygiavusios be nesėkmių. Intriguojančią akistatą 3:2 (27:25, 25:18, 20:25, 20:25, 15:11) laimėjo turkės. Pusfinalyje Turkija žais su Vengrija, o Italija – su Prancūzija.
Kitose I grupės rungtynėse Lenkija 3:0 nugalėjo Islandiją, Čekija 3:2 pranoko Ispaniją, o latvės 0:3 pralaimėjo belgėms.
Turnyras Šiauliuose iš dalies yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra.