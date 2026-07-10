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Sergejus Maslobojevas kreipėsi į „Glory“ organizaciją

2026 m. liepos 10 d. 07:29
Lrytas.lt
Lietuvos kovinio sporto legenda Sergejus Maslobojevas priminė apie save. 39-erių klaipėdietis ketvirtadienį kreipėsi į „Glory“ kovų organizaciją ir pareikalavo kovos su konkrečiu kovotoju.
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Metų pabaigoje vyksiančiame „Glory“ turnyre „Collision 10“ į akistatą stos du marokiečiai – pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempiono titulą ginantis Mohamedas Touchassie ir buvęs čempionas Tarikas Khbabezas.
Pastarasis kiek anksčiau buvo pralaimėjęs S. Maslobojevui, bet lietuvis sulaukė nemalonios žinios dėl teigiamo dopingo testo, tad jo pergalė buvo atšaukta, o T. Khbabezas vėl tapo organizacijos čempionu.
Pastarasis kiek vėliau prarado titulą dėl nesutarimų su pačia „Glory“, bet pastaroji paskelbė, kad marokietis turės progą susigrąžinti diržą kovoje su M. Touchassie.
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Į šią žinią sureagavo ir šalies kikbokso legenda S. Maslobojevas, kuris atvirai kreipėsi į organizaciją.
„Glory“, jūs patys matote, kad žmonės nenori šitos kovos. Geriau duokite man M. Touchassie, o vėliau galėsime surengti revanšinę kovą su T. Khbabezu“, – instagrame rašė S. Maslobojevas.
24-erių M. Touchassie čempionu tapo birželį vykusiame „Glory“ turnyre.
Sergejus Maslobojevaskikboksas

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