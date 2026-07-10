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Vos 32-iejų mirė daugkartinė Lietuvos dziudo čempionė

2026 m. liepos 10 d. 15:43
Lrytas.lt
Alytaus sporto ir švietimo bendruomenę pasiekė skaudi žinia – po sunkios ligos mirė daugkartinė Lietuvos jaunių ir jaunimo dziudo čempionatų nugalėtoja bei prizininkė, sporto meistrė Justina Leonavičienė. Talentingai sportininkei, pastaruosius metus dirbusiai Panemunės progimnazijoje vyresniąja socialine pedagoge, klasės vadove – tebuvo vos 32-eji metai.
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Daugiau kaip dešimt metų sportui atidavusi Justina pasiekė įspūdingų rezultatų. Moteris savo sėkmių kraityje turėjo daugkartinės Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionės titulus, buvo iškovojusi teisę atstovauti Lietuvai šalies rinktinėje, pelnė sporto meistrės vardą bei gavo juodąjį dziudo diržą.
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Tačiau gyvenimas netikėtai pakoregavo jos planus – dar dvyliktoje klasėje sportininkei buvo diagnozuota onkologinė liga.
Nepaisant ligos, J. Leonavičienė baigė mokyklą, sportavo bei pasirinko socialinio darbo pedagogo kelią.
Didžiausia gyvenimo laimė Justinai buvo šeima. Ji ištekėjo už mylimo vyro, kartu augino sūnų.
Apie žmonos mirtį socialiniame tinkle pranešė jos vyras Giedrius Leonavičius.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad į Amžinybę iškeliavo mūsų brangi Justina. Būsime dėkingi visiems, kurie savo malda, buvimu ir šviesiu prisiminimu palydės Justiną į paskutinę kelionę, – parašė vyras. Justina bus šarvojama laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, 1-ojoje salėje, šeštadienį nuo 12 val.
Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 18 val. Vidzgirio Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje.
Urna išnešama sekmadienį 13 val. Justina amžinojo poilsio atguls Alytaus kapinėse Daugų gatvėje.
Artimųjų prašymu, atsisveikinant su velione jos atminimą kviečiama pagerbti vienu baltu rožės žiedu.“
DziudoMirtis

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