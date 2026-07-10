Žvilgsnis į Vakarus: Lietuvos biatlono rinktinės vedliu tapo legendinis norvegas

P. A. Botnanas 16 metų buvo Norvegijos biatlono rinktinės sporto direktoriumi, dvejus metus buvo Norvegijos B komandos treneriu bei dvejus metus dirbo su šios šalies vystymosi ekipa. Specialistui užimant sporto direktoriaus pareigas Norvegijos biatlonininkai iškovojo 38 olimpinius medalius, iš kurių – net 13 aukso.
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Šiuo metu P. A. Botnanas yra ir Tarptautinės biatlono sąjungos (IBU) techninės komisijos narys.
„Pagrindinė mano idėja ir motyvacija dirbant su lietuviais buvo mano žinių panaudojimas, kad padėčiau jums suprasti, kaip sėkminga valstybė stengiasi, kad jos sportininkai ir komandos funkcionuotų bei tobulėtų.
Remdamasis tuo, ką mačiau praėjusį sezoną pasaulio bei IBU taurės varžybose, susidariau nuomonę apie komandos lygį ir kol kas didelių staigmenų nebuvo.
Kelyje į aukštus rezultatus nėra jokių didelių paslapčių: svarbiausia turėti struktūrą, o kiekvienas sportininkas turi prisiimti atsakomybę už savo tobulėjimą kartu su komanda, treneriais ir sunkiai dirbti.
Žinoma, kad įmanoma pakelti lietuvių lygį, jei kaip komanda dirbsite, tobulėsite ir sieksite tikslų“, – sakė P. A. Botnanas.
Iki šiol Lietuvos biatlono federacija dažniausiai remdavosi specialistų iš Baltarusijos, Latvijos bei Estijos pagalba, tačiau prasidėjus naujam olimpiniam ciklui nuspręsta atsigręžti į biatlono pasaulyje lyderiaujančių valstybių pavyzdžius.
„Tikimės, kad Peras parodys kažką kitaip nei mes eilę metų darėme ir kad pagerės mūsų rezultatai. Esame pasiekę tokį lygį, kur matome, kad ta metodika, pagal kurią buvo iki šiol dirbama, didesnio progreso nebeduoda. Priėmėme drastišką sprendimą pažiūrėti į visiškai kitą pusę ir bandyti remtis vedančiųjų šalių specialistų patirtimi“, – sakė Lietuvos biatlono federacijos prezidentas Arūnas Daugirdas.
P. A. Botnanas darbą su lietuviais derins su naujomis pareigomis Norvegijos lengvosios atletikos federacijoje, o Lietuvos biatlono komandoje norvegui talkins du treneriai – Vladimiras Aleniško bei Pavelas Lancovas.
„Puikiai žinome, kad tokio lygio specialistai iš Norvegijos kainuoja beprotiškai didelius pinigus ir mums kaip tokiai mažai federacijai tai yra neįmanoma misija. Sukoncentravę savo pajamas radome kompromisą ir pasamdėme trenerį ne vadinamu pilnu etatu. Tai bus treneris, kuris periodiškai prisijungs prie komandos ir seks jos ėjimą per sezoną,
konsultuos trenerius. Tikimės tokiu būdu turėti pagrindinį strategą, kuris parodys, kuria linkme eiti“, – vylėsi A. Daugirdas.
Primename, kad šių metų Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse dalyvavo rekordinė 8 biatlonininkų delegacija, iš kurių sėkmingiausiai pasirodė Vytautas Strolia (19 vieta asmeninėse lenktynėse) bei 15 vietą užėmusi vyrų estafetė.