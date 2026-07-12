C. McGregoro sugrįžimas į UFC ringą – airis narve išbuvo vos daugiau nei minutę

C. McGregoras Las Vegase vykusiose varžybose stojo į kovą prieš Maxą Holloway.
37-erių airis kovą pradėjo bandydamas atlikti smūgį koja šuolio metu, tačiau UFC legenda nesėkmingai nusileido ant žemės ir išsisuko dešinį kelį.
Pasinaudojęs varžovo problemomis M. Holloway iš karto sudavė kelis smūgius varžovui.
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C. McGregoras sugebėjo pakilti nuo žemės, tačiau visi matė, jog airis negali kovoti pilna jėga. Šiam dar kartą suklupus M. Holloway pats kreipėsi į teisėją, dėl varžovo traumos ir kovai teisėjavęs Mike‘as Beltronas stabdė dvikovą prabėgus vos 1 min. 9 sek.
M. Holloway buvo įskaityta pergalė techniniu nokautu.