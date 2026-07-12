Miunchene – dar vienas T. Juškos bilietas į Europos jaunimo čempionato finalą

Vaikinų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi pirmajame pusfinalyje T. Juška finišavo pirmas, artimiausią varžovą pranokęs 0,14 sek. ir iškart užtikrino vietą rytoj vyksiančiame finale. Kauno plaukimo mokyklos auklėtinis distanciją įveikė per 48,81 sek.
Bendroje įskaitoje jis užėmė trečią vietą. Greičiau vakare plaukė tik ispanas Luca Hoek Le Guenedal (48,76 sek.) ir neutralus sportininkas Egor Proshin (48,51 sek.).
Į pusfinalį T. Juška šiandien ryte pateko ketvirtuoju rezultatu (49,43 sek.).
Susiję straipsniai
Šios rungties atrankoje dalyvavo ir daugiau lietuvių. Martynas Bernotas užėmė 29 vietą (51 sek.), Vilius Keršys – 66 vietą (53,40 sek.), o Žygimantas Tautvydas – 68 vietą (53,68 sek.).
Vaikinų 100 m plaukimo nugara rungtyje tarp pirmojo pusfinalio dalyvių Mykolas Tuskenis buvo septintas. Lietuvis distanciją įveikė per 56,10 sek. ir į finalą nepateko. Bendroje įskaitoje jis užėmė 15 vietą.
Su geriausiu rezultatu į finalą pateko neutralus sportininkas Mikhail Shcherbakov (54,30 sek.).
Rytinėje atrankoje M. Tuskenis buvo 15-as (56,01 sek.), o Dominik Grudinskij – 23-ias (56,52 sek.).
Nedaug iki pusfinalio šįryt pritrūko Domui Vilimui. Panevėžietis vaikinų 100 m plaukimo krūtine rungtyje užėmė 18 vietą (1 min. 2,78 sek.). Toje pačioje rungtyje startavęs klaipėdietis Herkus Andronatij buvo 35-as (1 min. 3,78 sek.).
Emilija Pociūtė merginų 100 m plaukimo nugara rungties atrankoje užėmė 21 vietą (1 min. 2,90 sek.). Vietą tarp 16 pusfinalio dalyvių šįkart būtų užtikrinęs 1 min. 2,58 sek. rezultatas. E. Pociūtei priklauso šios rungties Lietuvos rekordas – 1 min. 1,41 sek.
Auksė Arnytė merginų 100 m plaukimo krūtine kvalifikacijoje buvo 23-ia. Distanciją ji įveikė per 1 min. 11,40 sek. ir 0,30 sek. pasigerino asmeninį rekordą.
Merginų 50 m plaukimo peteliške atrankos varžybose Ugnė Marija Žiūkaitė užėmė 23 vietą. Lietuvė finišavo per 27,95 sek.
Analogiškos vaikinų rungties kvalifikacijoje Vytis Vaitulionis buvo 48-as (25,42 sek.), o Martynas Bernotas – 49-as (25,46 sek.).
Kotryna Paradnikaitė merginų 200 m plaukimo kompleksiniu būdu rungtyje užėmė 30 vietą. Klaipėdietė distanciją įveikė per 2 min. 22,91 sek.