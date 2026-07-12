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T. Juška ir toliau stebina – Europos jaunimo čempionate iškovojo dar vieną medalį

2026 m. liepos 12 d. 21:24
Lrytas.lt
Miunchene, Vokietijoje, vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate bronzos medalį iškovojo Tajus Juška.
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Vaikinų 100 m plaukimo laisvu stiliumi rungties finale lietuvis distanciją įveikė per 48,67 sek.
„Iš tikrųjų džiaugiuosi. Labai skirtingas čempionatas nuo praeitų metų. Džiaugiuosi. 200 metrų laisvu stiliumi buvo labai stiprus, vien dėl to pasirodymo sakyčiau, kad varžybos buvo pavykusios. 100 m laisvu stiliumi distancijoje kažkiek pritrūko šviežumo, tačiau tikrai nesu nusiminęs“, – po finalo sakė kaunietis.
Lietuviui ši bronza – antrasis Europos jaunimo čempionato Miunchene medalis. Prieš tai jis iškovojo sidabrą vaikinų 200 m laisvuoju stiliumi rungtyje.
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Iš viso T. Juškos sąskaitoje – jau devyni Europos jaunimo čempionatų medaliai.
Iš viso čempionate dalyvauja beveik 600 plaukikų iš 45 komandų.
PlaukimasEuropos jaunimo čempionatas

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