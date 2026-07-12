Vimbldono finale – J. Sinnerio apgintas titulas ir daug kainavęs A. Zverevo slystelėjimas

Italijos teniso genijus šventė pergalę 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 nugalėjo vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3).
Kova vyko net 3 val. 48 min.
Pirmajame sete vienintelį „brake point’ą“ susikūrė J. Sinneris, tačiau vokiečiui nesunkiai jį apginus kova keliavo iki pat papildomo 13-ojo geimo. „Tie break’e“ tenisininkai neleido iki pat 16-ojo taško vienas kitam laimėti savo padavimų, bet galiausiai pranašumą įgavo A. Zverevas.
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Antrojo seto metu nei vienas tenisininkas nebesugebėjo susikurti „brake point‘o“ galimybių ir kova vėl kėlėsi į „tie break‘ą“, bet jame dominavęs italas lygino rezultatą.
Mačo lūžis įvyko trečiojo seto septintajame geime. A. Zverevas turėjo galimybę laimėti italo padavimų seriją, bet link kamuoliuko bėgti norėjęs vokietis paslydo ir nemaloniai krito ant žolės. Nors traumos trečioji pasaulio raketė ir išvengė, tačiau vokietis prarado susikurtą pranašumą, o sekančiame geime pirmą kartą pralaimėjo savo padavimus.
Ketvirtojo seto metu J. Sinneris susikūrė tris galimybes laimėti vokiečio padavimus ir pasinaudojęs viena iš jų šventė pergalę.
Italas apgynė pernai iškovotą Vimbldono trofėjų.
Šiemet kitus „Didžiojo kirčio“ titulus laimėjo Carlosas Alcarazas („Australian Open“) ir A. Zverevas („Roland Garros“).
J. Sinneriui už triumfą Vimbldone atiteks 2 tūkst. ATP reitingo taškų ir 3.6 mln. svarų sterlingų.
A. Zverevas savo sąskaitą papildys 1300 taškų ir 1.8 mln. svarų sterlingų.
Alexanderis ZverevasJannikas SinnerisVimbldonas
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