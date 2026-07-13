Pasaulio taurės varžybose Monrealyje baidarininkas A. Seja iškovojo bronzą

Iš viso vyko trys pasaulio taurės etapai Segede (Vengrija), Brandenburge (Vokietija) ir Monrealyje (Kanada). Paskutiniame etape Monrealyje varžėsi net 671 baidarininkai ir kanojininkai iš 64 valstybių. Medalius iškovojo 23 šalių atstovai, tarp jų – ir Lietuvos.
Lietuvos rinktinei atstovavo keturios įgulos. Trims iš jų pavyko patekti į A finalą tarp devynių geriausiųjų.
Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 m rungties finale A. Seja distanciją įveikė per 35,85 sek. ir iškovojo bronzą. Lietuvis vos 0,07 sek. pralaimėjo vienodą laiką parodžiusiems nugalėtojams serbui Markui Dragosavljevičiui ir italui Andrea Di Liberto.
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Aukso medalius laimėjusiems varžovams A. Seja pralaimėjo ir pakeliui į finalą. Atrankos plaukime antrą vietą užėmęs A. Seja nusileido serbui, o pusfinalyje – italui. Iš viso šioje rungtyje startavo 32 baidarininkai.
„Šį sezoną tik iš penkto karto pavyko patekti tarp prizininkų. Gal buvo pasimokyta iš klaidų ir buvo geras plaukimas.
Iš savęs išspaudžiau maksimumą ir labai gerai gavosi, – sakė ilgą laiką distancijoje pirmavęs A. Seja. – Distancijos pabaigoje jaučiau, kad ateina priešpriešinis vėjo gūsis ir galvojau ar užteks jėgų, ar ne. Iki pirmos vietos truputį trūko, bet iki prizinės užteko.“
Dviviečių baidarių 500 m varžybose 7 vietą užėmė Simonas Maldonis ir Andrejus Olijnikas. Finale lietuvių dvivietė finišo liniją kirto per 1 min. 28,14 sek. ir nugalėtojams serbams M. Dragosavljevičiui bei Žarkui Jakovljevičiui pralaimėjo 1,47 sek. Iš viso šioje rungtyje varžėsi 42 dvivietės.
„Po kiekvieno starto patobulėjimas jaučiasi, nes kuo daugiau startų, tuo mažiau jaudulio. Su kiekvienu startu tas pasitikėjimas didėja, – teigė birželio pradžioje traumą besigydantį brolį Mindaugą dvivietėje baidarėje pakeitęs Simonas Maldonis. – Energijos užteko. Pabaigoje tikrai gerai įsivažiavome ir finale gerai susidirbome. Su kiekvienu startu vis geriau.“
Į finalą pateko ir dvivietė kanoja, irkluojama Henriko Žustauto ir Vadimo Korobovo. 500 m distanciją lietuviai įveikė per 1 min. 40,25 sek. ir užėmė 9 vietą. Nugalėtojams vengrams Kristofui Kollarui ir Ištvanui Juhaszui pralaimėta 3,36 sek. Šioje rungtyje varžėsi 31 kanoja.
„Jau nuo atrankinio plaukimo išbandėme kitokią taktiką ir bandėm irkluoti pirmus 300 metrų greičiau nei visada.
Atrankoje mums puikiai tai pavyko, o pusfinalyje pavyko dar geriau, nes po 300 metrų pavyko ir gerai finišuoti, – komentavo V. Korobovas. – O dėl finalinio plaukimo dar reikės susidėlioti mintis. Reikės pažiūrėti ir analizuoti, bet plaukimas tikrai buvo ne toks, kokio tikėjomės.“
Apmaudžiai į A finalą nepateko Lietuvos keturvietė baidarė, kurią irkluoja S. Maldonis, Viktoras Čaplinskij, Ignas Navakauskas ir A. Seja. 500 m distancijos pusfinalyje lietuviai finišavo per 1 min. 22,89 sek. ir užėmė 4 vietą. Nuo 3 pozicijos ir kelialapio į A finalą lietuvius skyrė vos 0,12 sek.
Lietuvos keturvietė nepralenkiama buvo B finale (1 min. 22,52 sek.) ir galutinėje rikiuotėje užėmė 10 vietą. Iš viso šioje prestižinėje rungtyje dalyvavo 30 keturviečių.
„Visada sunkiausia yra laimėti B finalą. Lengviau A finale patekti į penketuką, negu laimėti B finalą, kur yra daug alkanų varžovų. Visi norėjo dėl olimpinių taškų kovoti iki galo, – tvirtino A. Seja. – Iki tol visose šio sezono tarptautinėse varžybose keturvietė kovojom A finale, bet dabar pakeitėm kontinentą, turėjom daug varžybų ir galbūt kažkiek pradėjo trūkti energijos. Atrankos plaukime išsikroviau kaip niekada. Pusfinalyje jau buvo geriau, o B finale jau įsivažiavom ir pradėjom irkluoti kaip visada galim. Bet tai jau buvo B finalas.“
Per tris šių metų pasaulio taurės varžybų etapus Lietuvos rinktinė iškovojo 3 medalius – 1 sidabro ir 2 bronzos.
Pirmajame etape Segede vienviečių baidarių 200 m distancijoje sidabrą laimėjo S. Maldonis, o keturvietė pasidabino bronzos medaliais.
Šiais metais baidarių ir kanojų irkluotojams liko vienas, bet pats svarbiausias sezono startas. Rugpjūčio 26–30 d. kaimyninės Lenkijoje, Poznanėje vyks pasaulio čempionatas.