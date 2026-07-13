Savaitgalį Palanga taps automobilių sostine – 27 kartą griaudės 1006 km lenktynės

Nuo trečiadienio iki šeštadienio vakaro
Visomis renginio dienomis veiks pramogų zona su įvairiomis veiklomis vaikams ir suaugusiesiems.
Atvykstantys automobiliais galės naudotis renginio teritorijoje įrengtomis automobilių stovėjimo aikštelėmis iš anksto įsigiję parkavimo bilietą automobiliui. Nemokama stovėjimo aikštelė bus įrengta atvykstant nuo Klaipėdos pusės, mokama – renginio teritorijoje, atvykus nuo Palangos pusės.
Visomis dienomis veiks ir VIP klubas. VIP bilietų turėtojai galės stebėti lenktynes nuo terasos, esančios priešais starto–finišo tiesiąją, arba iš erdvios vidaus zonos su LED ekranais. Čia lauks maistas ir gėrimai, partnerių dovanos, žaidimai, loterijos, DJ pasirodymai ir kitos pramogos.
Šiemet žiūrovai gali rinktis net tris VIP patirčių lygius – VIP klubą, VIP Superfan ir VIP All Access, suteikiančius vis daugiau galimybių lenktynių atmosferą patirti iš arti.
Visą savaitgalį vyks tradicinis žiūrovų slalomas, kuriame savo jėgas galės išbandyti visi norintys savo automobiliais.
Įsigiję renginio bilietus galės be papildomo mokesčio apsistoti renginio teritorijoje esančioje kempingo zonoje. Čia bus galima įsikurti tiek su kemperiais, tiek su palapinėmis.
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Trečiadienis (liepos 15 d.)
Lenktynių savaitė prasideda trečiadienį, kai visos komandos renkasi techninei ir administracinei komisijoms.
Tikriems automobilių sporto gerbėjams tai geriausia proga iš arti apžiūrėti lenktynių techniką, susipažinti su komandomis bei pirmiesiems pamatyti įspūdingus bolidus dar prieš jiems išvažiuojant į trasą.
Techninė ir administracinė komisijos vyks šalia pagrindinių renginio vartų. Tai vienintelė diena, kai lenktynių techniką ir komandas galima pamatyti visiškai nemokamai.
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Ketvirtadienis (liepos 16 d.)
10 val. visi lenktynių automobiliai tradiciškai išsirikiuos paradui Kretingos gatve iki Vytauto gatvės, kur vyks oficialus renginio atidarymas bei „Volfas Engelman Nealkoholinis“ Super Sprint varžybos.
Kol Palangos centre vyks šventė, trasoje prasidės pirmieji sportiniai važiavimai. Žiūrovai galės stebėti „Porsche Club Lietuva“ važiavimus, o vėliau – pirmąsias „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių treniruotes.
Ketvirtadienį tradiciškai vyks ir A.R.S.A. grupės „Drag Race“ kvalifikaciniai bei finaliniai važiavimai. Dieną dalyviai varžysis atskiroje trasoje Klaipėdos kryptimi, o vakare finalai persikels į pagrindinę lenktynių trasą.
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Penktadienis (liepos 17 d.)
Penktadienis tradiciškai tampa viena intensyviausių savaitgalio dienų.
Ryte prasidės pagrindinių lenktynių treniruotės, o į trasą išvažiuos ir „OlyBet“ remiamo „Moterų iššūkio“ dalyvės.
Naujiena šiemet – Palangoje pirmą kartą vyks „Mitjet Baltics“ čempionato etapas. Žiūrovai galės stebėti šios populiarios lenktynių serijos kvalifikacinius bei pirmuosius lenktynių važiavimus.
Vidurdienį tradiciškai vyks PIT WALK – galimybė iš arti apžiūrėti lenktynių techniką ir komandas.
Vakare paaiškės greičiausieji – vyks pagrindinių „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių kvalifikacija ir „Super Pole“, nulemsiantys starto rikiuotę šeštadienio lenktynėms.
Dieną vainikuos „Moterų iššūkio“ apdovanojimai ir oficialios šio renginio dūzgės.
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Šeštadienis (liepos 18 d.)
Pagrindinė lenktynių diena prasidės nuo pat ryto.
Nuo 9 val. duris atvers VIP klubas, o 11 val. GRID WALK metu VIP bilietų turėtojai galės patekti tiesiai ant starto linijos ir iš arti stebėti, kaip komandos ruošiasi svarbiausiam savaitgalio startui.
12 val. bus duotas pagrindinių „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių startas.
Kol trasoje virs kova dėl pergalės, renginio miestelyje netrūks papildomų veiklų. Vyks tradicinis žiūrovų slalomas, „Drag“ lenktynių finalai, išskirtinių automobilių ekspozicija „Motor Fest“, gražiausių automobilių paradas bei apdovanojimai. Taip pat varžysis ir garsiausieji decibelų drago rungtyse.
20 val. pagrindinėje scenoje prasidės koncertas.
Apie 20.30 val. finišuos pagrindinės lenktynės, po kurių vyks nugalėtojų apdovanojimai.
22 val. Palangos centre, „OlyBar“ bare prasidės oficialios „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių dūzgės.