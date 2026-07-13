ES Užsienio reikalų taryboje Briuselyje pirmadienį dalyvaujantis K. Budrys teigė, kad TOK sprendimas labai liūdina, neutralumas buvo supainiotas su agresijos normalizavimu.
„Taip negali būti. Agresoriai neturi būti su mumis tarptautiniuose renginiuose: ar tai būtų kultūros, ar sporto renginiai. Lietuva kviečia ES atskirai diskusijai dėl to bei sutarti, kad Rusijai ir Baltarusijai nėra vietos sporto žaidynėse Europoje ir kad valstybės narės nerengs žaidynių, kuriose būtų atstovaujama šioms dviem šalims“, – Briuselyje žurnalistams sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Svarbu išlaikyti tarptautinę agresoriaus izoliaciją. Nes tai taip pat tiesiogiai susiję su atsakomybės tema“, – pridūrė jis.
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Praėjusią savaitę TOK preliminariai atšaukė Rusijos olimpinio komiteto diskvalifikaciją ir panaikino sporto federacijoms skirtas rekomendacijas dėl griežtos šios šalies sportininkų patikrinimų procedūros.
TOK vykdomojo komiteto priimtas sprendimas paskelbtas prieš prasidedant atrankai į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
Rusijos olimpinis komitetas buvo suspenduotas 2023 metais, nes į jo sudėtį buvo įtrauktos sporto organizacijos iš okupuotų Ukrainos teritorijų.
TOK sprendimą pasmerkė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK). Jo prezidentė Daina Gudzinevičiūtė teigė, kad sprendimas atsisakyti rekomendacijų drausti tarptautiniuose turnyruose varžytis sportininkams iš Rusijos priimtas netinkamu laiku ir yra nuviliantis.
Kęstutis BudrysEuropos Sąjunga (ES)Rusijos sportas
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