440 tūkst. eurų investicijų: „SEB arena“ atnaujina kortus, plečia sporto infrastruktūrą

Pasak „Darnu Group“ sporto įmonių grupės direktoriaus Ramūno Grušo, investicijų tikslas – ne tik išlaikyti aukštą sporto infrastruktūros kokybę, bet ir nuolat gerinti lankytojų patirtį.
„Teniso populiarumas Lietuvoje auga, o kartu auga ir žmonių lūkesčiai. Todėl investuojame ne tik į pačius kortus, bet ir į visą sportavimo patirtį. Norime, kad kiekvienas pas mus atvykstantis žmogus čia rastų aukščiausio lygio sąlygas sportuoti, tobulėti ir leisti laisvalaikį“, – sako R. Grušas.
Kortų atnaujinimui – 70 tūkst. eurų
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Liepos viduryje „SEB arenoje“ buvo baigti dalies hard kortų dangos renovavimo darbai: atnaujintos 6 kortų dangos sistemos, suvienodinta jų spalvinė gama su likusiais mėlynais arenos kortais. Į šiuos darbus investuota apie 70 tūkst. eurų.
Per eksploatacijos laikotarpį hard dangos dėvisi, praranda dalį sukibimo savybių, atsiranda mikroįtrūkimų ir paviršiaus netolygumų.
„Kortų danga tiesiogiai lemia žaidimo kokybę, komfortą ir saugumą. Mums svarbu ne tik užtikrinti kuo geresnes sąlygas kasdien arenoje tenisą žaidžiantiems žmonėms, bet ir išlaikyti standartus, leidžiančius mums organizuojant įvairius tarptautinius turnyrus, pavyzdžiui Daviso ir Billie Jean King taurių varžybas“, – teigia R. Grušas.
Didžiausia metų investicija – nauja „Re.Formato“ erdvė
Didžiausias šių metų projektas – antrojo arenos aukšto rekonstrukcija ir naujos „Re.Formato“ sporto klubo erdvės įrengimas. Šių darbų vertė sieks apie 350 tūkst. eurų.
Po rekonstrukcijos sporto klubas išsiplės, atsiras papildoma grupinių treniruočių erdvė, kurioje papildomai per savaitę bus rengiama 30–40 grupinių treniruočių. Tai leis išplėsti klubo teikiamų paslaugų spektrą, o lankytojai galės naudotis modernesnėmis ir funkcionalesnėmis sporto bei sveikatingumo erdvėmis.
„Matome, kad žmonės vis dažniau ieško ne vienos konkrečios su sportu susijusios paslaugos, o visapusiškos aktyvaus gyvenimo būdo patirties. Naujos erdvės leis pasiūlyti daugiau ir įvairesnių treniruočių bei veiklų, patogesnius jų laikus, daugiau dėmesio klientams. Pastebime, jog Vilniuje populiarėja tendencija ne tiesiog eiti į sporto salę su daugybe treniruoklių. Žmonės nori rasti erdvę, kurioje jie gaus profesionalią priežiūrą ir bendruomenės jausmą“, – pasakoja R. Grušas.
Investicijos ir Bernardinų kortuose
Šiemet investicijos pasiekė ir Bernardinų sodo teniso aikštyną. Čia už maždaug 20 tūkst. eurų atnaujinta dalis infrastruktūros – įrengti paviršinių nuotėkų surinkimo latakai, atlikti teritorijos dangų atnaujinimo darbai, sutvarkyta aplinka ir želdiniai.
Anot R. Grušo, šie darbai padės užtikrinti geresnę grunto kortų kokybę, greitesnį jų džiuvimą po lietaus.
„Bernardinų kortai turi ypatingą atmosferą ir yra neatsiejama Vilniaus vasaros dalis. Norime, kad čia atvykstantys žmonės rastų ne tik kokybiškus kortus, bet ir tvarkingą, jaukią bei šiuolaikišką aplinką“, – teigia R. Grušas.
Per pastaruosius metus „SEB arena“ tapo svarbiausia Lietuvos teniso bendruomenės susibūrimo vieta. Čia vyksta nacionaliniai ir tarptautiniai turnyrai, treniruojasi profesionalūs sportininkai, kasdien sportuoja tūkstančiai teniso mėgėjų.