Buvęs plaukikas Ignas Zaveckas – kylantis Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės talentas

„Kaupiu patirtį ir, svarbiausia, neleidžiu sau atsipalaiduoti. Aišku, kaip ir visų sportininkų, svajonė yra olimpinės žaidynės. Būtų labai nuostabu, jeigu tai būtų Los Andželas“, – prasitaria buvęs plaukikas.
Į plaukimą – vos penkerių
Iš krikšto mamos gavęs dovanų kuponą išbandyti plaukimą I. Zaveckas pirmuosius grybšnius baseine atliko būdamas vos penkerių. Per 13 metų sportininkas labiausiai prisijaukino laisvąjį stilių ir varžėsi visose šio plaukimo stiliaus rungtyse iki 1500 metrų. Vis dėlto Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionatų prizininkas dvyliktoje klasėje įkalbintas savo trenerės Jelenos Varsockienės sutiko susipažinti ir su šiuolaikine penkiakove.
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„Nežinojau, ko tikėtis, nes nebuvau gerai su šia sporto šaka susipažinęs. Buvau matęs Laurą Asadauskaitę per televizorių, daugiau kažko nežinojau apie penkiakovę. Bet kažkaip pradėjau bėgioti, treneris sakė, kad viskas bus gerai, kad turiu talentą ir galima viską ištreniruoti. Žinoma, dėl plaukimo buvo gaila – tiek metų atiduota, su trenere dirbta. Bet toks jau tas gyvenimas – viskas sukasi. Supratau, kad perspektyvos penkiakovėje geresnės nei plaukime“, – lemtingą savo sprendimą prisimena I. Zaveckas.
Nors pakeisti plaukimą į šiuolaikinę penkiakovę buvo nedrąsu, Igną iškart patraukė dvi šiuolaikinės penkiakovės rungtys – fechtavimasis ir kliūčių ruožas. Sportininkas atviras – jeigu jojimas po Paryžiaus olimpinių žaidynių būtų likęs viena iš šiuolaikinės penkiakovės rungčių, jis būtų pasilikęs plaukime.
„Kai geriau išmokau, fechtavimas pradėjo labai patikti, iki šiol domiuosi, žiūriu viską, man labai patinka tas dvikovos formatas. Taip pat labai patinka ir kliūčių ruožas – visada būdamas mažas mėgdavau pasikarstyti su draugais po medžius ir čia labai panašu, todėl labai „prikibo“, – atvirauja I. Zaveckas.
Dvidešimtmetis penkiakovininkas sako, kad būtent kliūčių ruožas ir plaukimas vis labiau taps jo stipriosiomis rungtimis.
Jau pirmaisiais metais – aukščiausio lygio varžybų patirtis
Pradėjęs treniruotis šiuolaikinę penkiakovę, I. Zaveckas net negalėjo pasvajoti, kur tai nuves jau pirmaisiais metais. Lietuvai gavus istorinį šansą Kaune surengti pasaulio suaugusiųjų šiuolaikinės penkiakovės čempionatą, naujai iškeptas penkiakovininkas buvo įtrauktas į Lietuvos rinktinės sudėtį. Iki tol aukščiausio lygio plaukimo varžybos, kuriose I. Zaveckui buvo tekę dalyvauti, buvo Baltijos šalių čempionatas.
„Tame čempionate emociškai visiškai skraidžiau ir nežinojau, kas vyksta. Daug streso buvo, gal iš savęs per daug tikėjausi, nes norėjau kalnus nuversti. Jau paskutinėje treniruotėje jaučiau, kaip visas drebu. Pati arena tokia didelė, neįprasta man. Gavosi, kaip gavosi“, – varžybas „Žalgirio“ arenoje prisimena I. Zaveckas.
Šiemet Artūro Kalinino auklėtinis jau yra sukaupęs kur kas didesnį patirties bagažą. Tai įrodė ir neseniai vykęs Europos jaunimo (iki 22 m.) čempionatas – asmeninėse varžybose I. Zaveckas vienintelis iš Lietuvos rinktinės pateko į finalą (18 vieta), o estafečių varžybose kartu su Luku Lagunavičiumi užėmė 8 vietą.
„Į kiekvienas varžybas ateinu vis ramesnis, žinau, ko tikėtis. Pirmose varžybose net nežinojau, kaip apšilimą daryti, nuo ko pradėti, nes greito formato varžybose duoda tik valandą apšilimui. Dabar išmokau, atsimenu, viską susidėlioju, pradedu daryti ir, manau, kuo toliau, tuo labiau savimi pasitikėsiu ir viskas bus dar geriau“, – sako I. Zaveckas.
Šiuo metu I. Zaveckas su dalimi Lietuvos rinktinės pasaulio jaunių (iki 17 m.) ir jaunimo (iki 22 m.) čempionatui rengiasi Kaune. Mūsų šaliai čempionate atstovaus 31 penkiakovininkas, o iš viso laikinojoje sostinėje laukiama pusketvirto šimto sportininkų iš 37 valstybių. Čempionatas prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manieže liepos 23 d. prasidės U17 vaikinų estafečių ir U22 merginų asmeninėmis kvalifikacijos varžybomis.