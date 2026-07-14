Dveji metai iki Los Andželo vasaros olimpinių žaidynių: ko tikėtis sportininkams ir sporto aistruoliams?

Kuo ypatingos ateinančios žaidynės?
Los Andželas olimpines žaidynes priims po 44 metų pertraukos ir taps pirmuoju ne Europos miestu, jas surengusiu trečiąjį kartą. Atsižvelgiant į JAV patirtį organizuoti aukščiausio lygio sporto varžybas, sportininkams numatoma išskirtinė patirtis, o jų gerbėjams – išskirtinis reginys.
„Olimpinių žaidynių komercializacija prasidėjo nuo 1984-ųjų Los Andželo vasaros olimpinių žaidynių. Būtent šie metai buvo lūžio taškas, kai olimpinės žaidynės tapo ne tik sporto renginiu, bet ir globaliu televizijos reiškiniu – jas stebėjo apie 2,5 mlrd. žiūrovų visame pasaulyje“, – sako Agnė Vanagienė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) Olimpinio sporto direktorė ir olimpinės misijos vadovė.
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Be to, ji atkreipia dėmesį į JAV visuomenės meilę sportui, į šalies sukauptą patirtį organizuojant tiek olimpines žaidynes, tiek ir kitas sporto varžybas, į turimas sporto bazes. Visa tai leidžia prognozuoti, kad tai bus vienos įspūdingiausių vasaros olimpinių žaidynių per visą istoriją.
Kokius sportininkų startus stebėti iki olimpinių žaidynių?
Dveji metai iki olimpinių žaidynių yra svarbus laikas sportininkams – prasideda startai, kuriuose galima užsitikrinti kelialapius į svarbiausias karjeros varžybas. Tad A. Vanagienė ragina atidžiai stebėti, pavyzdžiui, Europos ir pasaulio čempionatus, artėjančias Europos žaidynes.
„Didelį potencialą matome vandens sporto šakose: plaukime, baidarių ir kanojų irklavime, pakrančių irklavime. Svarbiems startams intensyviai ruošiasi šaudymo iš skriemulinių lankų atstovas. Viltis taip pat dedame į golfo, 3x3 krepšininkus ir krepšininkes. Sėkmingai susiklosčius svarbiems startams, olimpinėse žaidynėse galime turėti tikrai nemažą delegaciją“, – vardija A. Vanagienė.
Kartu ji pastebi, kad konkurencija kiekviename olimpiniame cikle auga, o Los Andžele, Pietų Kalifornijoje, sportininkams teks įveikti ir klimato keliamus iššūkius. Liepos mėnesį ten vyrauja itin karšti orai, tad aklimatizacija bus būtina.
Kur įsikurs olimpinis miestelis?
Jau dabar žinoma, kad per olimpines žaidynes laikinais sportininkų namais tapsiantis olimpinis kaimelis įsikurs Kalifornijos universiteto miestelyje. Čia jie gyvens, ruošis startams, ilsėsis. „Tai – unikali aplinka, kurioje susitinka geriausi pasaulio sportininkai: valgykloje gali sutikti žmones, kuriuos įprastai matai tik per televizijos ekraną ar seki socialiniuose tinkluose“, – sako A. Vanagienė.
Lietuvos olimpinės misijos vadovė pažymi, kad misijos tikslas – olimpiniame miestelyje užtikrinti kuo geresnes ir stabilesnes sąlygas mūsų šalies sportininkams: „Jau teko lankytis tose vietose, kur gyvens mūsų sportininkai – sąlygos geros: patogūs bendrabučiai, valgykla, pramogų erdvės ir puiki lokacija netoli Beverli Hilso bei Santa Monikos paplūdimio. Į mums numatytas erdves visuomet stengiamės atvežti namų jausmą, tai sieksime padaryti ir Los Andžele.“
Kokios sporto šakos įtrauktos naujai?
Į Los Andželo vasaros olimpinių žaidynių programą naujai arba po pertraukos įtrauktos net penkios sporto šakos: beisbolas/softbolas, skvošas, kriketas, lakrosas ir „flag“ futbolas (amerikietiškojo futbolo atmaina). Tačiau, pavyzdžiui, neliko breiko, kuris buvo įtrauktas į olimpines žaidynes Paryžiuje.
„Kiekvienas žaidynių organizatorius turi teisę pasiūlyti Tarptautiniam olimpiniam komitetui įtraukti į programą papildomas sporto šakas, kurios, jo nuomone, sustiprintų žaidynes ir padėtų pritraukti naujas auditorijas. Los Andželo vasaros olimpinių žaidynių organizatoriai šia galimybe pasinaudojo maksimaliai“, – sako A. Vanagienė.
Lietuvos olimpinės misijos vadovė taip pat pastebi pasikeitimus atskirose sporto šakose. Pavyzdžiui, įtrauktas pakrančių irklavimas, šaudymas iš skriemulinių lankų, 50 metrų plaukimas krūtine.
Los Andželo vasaros olimpinės žaidynės vyks 2028 m. liepos 14–30 dienomis.