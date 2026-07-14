Nausėdos patarėja apie Lietuvos sportininkų dalyvavimą olimpiadoje su rusais: tai būtų visiška raudona linija

„Tai būtų visiška raudona linija“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Skaisgirytė.
Taip ji kalbėjo Tarptautiniam olimpiniam komitetui (IOC) atšaukus Rusijos sportininkų diskvalifikaciją.
IOC ir kitose sporto struktūrose, pasak A. Skaisgirytės, yra žmonės, kurie galbūt ne prorusiški, bet nemato problemos, kad Rusija dalyvauja sporto varžybose. Juolab, kai ši šalis ateina su dideliais pinigais.
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„Kai kam, deja, sunku to faktoriaus atsisakyti. Tačiau, žinoma, Rusijos, kaip, beje, ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimas su jų vėliavomis būtų, sakyčiau, antausis kariaujančiai Ukrainai ir Ukrainos rėmėjams“, – komentavo G. Nausėdos vyriausioji patarėja.
Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje Briuselyje pareiškė, kad Lietuva kviečia Bendriją atskirai susitarti, kad šalys narės nerengs sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai.
A. Skaisgirytė mano, kad galima tikėtis ES vienybės. Tačiau dėl to reikia padirbėti.
„Ne paslaptis, kad ir ES atskirosios šalys Rusijos atžvilgiu turi kai kada griežtesnę, kai kada – švelnesnę nuomonę. Suvienijus ES šalis, tą galima pasiekti“, – sakė ji.
Praėjusią savaitę IOC preliminariai atšaukė Rusijos olimpinio komiteto diskvalifikaciją ir panaikino sporto federacijoms skirtas rekomendacijas dėl griežtos šios šalies sportininkų patikrinimų procedūros.
IOC vykdomojo komiteto priimtas sprendimas paskelbtas prieš prasidedant atrankai į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
Rusijos olimpinis komitetas buvo suspenduotas 2023 metais, nes į jo sudėtį buvo įtrauktos sporto organizacijos iš okupuotų Ukrainos teritorijų.
IOC sprendimą pasmerkė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK). Jo prezidentė Daina Gudzinevičiūtė teigė, kad sprendimas atsisakyti rekomendacijų drausti tarptautiniuose turnyruose varžytis sportininkams iš Rusijos priimtas netinkamu laiku ir yra nuviliantis.
Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC)Asta SkaisgirytėRusijos sportas
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