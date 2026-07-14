Paaiškėjo Lietuvos rankinio klubų varžovai Europos taurės turnyruose

Europos taurės vyrų ir moterų rankinio turnyruose rudenį žais šešios Lietuvos komandos. Antradienį Europos rankinio federacijos (EHF) būstinėje Vienoje ištraukus burtus paaiškėjo tik penkių mūsų šalies ekipų varžovai.
Lietuvos vyrų rankinio čempionas Klaipėdos „Dragūnas“ pirmųjų naujojo sezono burtų nelaukė. „Dragūnas“ pagal reitingą iškart pateko į Europos taurės antrąjį etapą, todėl šį antradienį Vienoje byrėję burtų kamuoliukai jam nieko nelėmė.
Varžovus sužinojo kiti du mūsų šalies vyrų ir trys moterų klubai. Lietuvos vyrų taurės laimėtoja ir šalies vicečempionė Vilniaus „Šviesa“ pirmajame etape susitiks su tik pernai Turkijos superlygoje debiutavusiu, bet pirmuoju bandymu ketvirtąją vietą užėmusiu Stambulo GSK, Kauno „Granitas“ – su Kipro lygoje trečiąją vietą užėmusia Nikosijos „Omonoia“.
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Moterų Europos taurės turnyre pirmoji Lietuvos vicečempionės „Garliavos“ varžovė bus Kipro pirmenybėse trečiąją vietą užėmusi Nikosijos „Maurommatis“, Kauno „Žalgirio“ – Ukrainos čempionė Lvivo „Halyčanka“, kuri taip pat žaidžia Lenkijos lygoje ir joje praėjusį sezoną užėmė septintąją vietą, Vilniaus „Eglės“ – trečiąją vietą Graikijos lygoje užėmusi Artos „Anagennese“.
Šių metų Lietuvos moterų rankinio čempionė Panevėžio „Kova“ paraiškos dalyvauti Europos taurės turnyre nepadavė.
Europos taurės turnyras yra trečias pagal rangą žemyno klubų turnyras. Lietuva dėl EHF reitinge užimamos žemos vietos neturi teisės registruoti nė vieno klubo nei Čempionų lygoje, nei Europos lygoje.
Vyrų Europos taurės pirmojo etapo rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 12–13 ir 19–20 dienomis, moterų – spalio 3–4 ir 10–11 dienomis.
Burtai lėmė, kad visos penkios Lietuvos komandos pirmąsias rungtynes turėtų žaisti namie, atsakomąsias – išvykose. Tačiau Europos taurės turnyre dalyvaujantys silpnesniųjų rankinio kraštų klubai neretai susitaria, kad abejas rungtynes žais vienoje aikštėje. Labai tikėtina, kad abejos „Granito“ ir „Garliavos“ rungtynes su Kipro komandomis vyks Lietuvoje.
Ukrainos moterų čempionė „Halyčanka“, kuri taip pat rungtyniauja Lenkijos lygoje, varžoves priima Lenkijos mieste Bilgorajuje.
Paraiškas žaisti vyrų Europos taurės turnyre šiais metais padavė 83 klubai, moterų – 54 klubai.
Europos taurės turnyre taip pat žais Hardo „Alpla“, kurios vartus gina Lukas Gurskis. Ši Austrijos komanda pirmajame etape susitiks su Leskovaco „Dubočica“ iš Serbijos.
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