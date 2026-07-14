Pasaulio čempionato atranką Lietuvos rankininkės pradės dvikova su belgėmis

Į pirmą burtų krepšelį patekusios Lietuvos rankininkės kovą dėl kelialapio į planetos pirmenybes pradės dvikova su Belgijos rinktine. Pirmos rungtynės bus žaidžiamos Belgijoje šių metų spalio 21 arba 22 d., atsakomosios Lietuvoje spalio 24 arba 25 d.
Šios poros nugalėtojos pateks į lemiamą atrankos etapą. Iš viso 30 Europos rinktinių kovos dėl 14 kelialapių į pasaulio čempionatą. Pasaulio čempionate dalyvaus 32 rinktinės. Vietas pasaulio čempionate jau užsitikrino varžybų šeimininkė Vengrijos rinktinė bei čempionių titulą ginsiančios Norvegijos rankininkės.
Susiję straipsniai
Šių metų pradžioje paskelbtame EHF Europos rinktinių reitinge Lietuva užima 29 vietą, Belgija yra 37 pozicijoje.
Lietuvos ir Belgijos rankininkės dar niekada nėra susitikusios tarpusavyje, nes belgės tik pastaruoju metu po ilgos pertraukos grįžo į tarptautines varžybas.
To priežastis – Belgija kartu su Prancūzija rengs 2030 m. Europos čempionatą ir Belgijos rinktinė turi garantuotą vietą finaliniame etape kaip viena iš čempionato šeimininkių. Iki tol Belgijos rinktinė niekada nėra žaidusi pasaulio ar Europos čempionatuose.
Lietuvos rankininkės yra patekusios į 1993 m. pasaulio čempionatą, kur iškovojo 13 vietą bei į 1996 m. Europos čempionatą, kur užėmė 12 vietą.
Lietuvos rankininkėms geriau sekėsi ir praėjusio 2025 m. pasaulio čempionato atrankos turnyre. Pirmame etape lietuvės nugalėjo Graikijos ir Didžiosios Britanijos rinktines bei pateko į antrą etapą. Lemiamame etape Lietuvos rankininkės turėjo pripažinti į pasaulio čempionatą patekusios Farerų salų rinktinės pranašumą. Namuose lietuvės laimėjo 30:29, bet minimalios pergalės revanšui nepakako, nes svečiuose buvo pralaimėta 26:36.
Belgijos rinktinei nepavyko įveikti pirmo atrankos etapo. Belgės 28:27 įveikė Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę, tačiau lemiamose rungtynėse 28:32 pralaimėjo Kosovo komandai.
Istorine vadinamą pergalę Belgijos rankininkės iškovojo 2026 m. Europos čempionato atrankos turnyro antrame etape. Grupių varžybose belgės namuose 26:25 įveikė Šiaurės Makedonijos rinktinę. Nepaisant sensacingos pergalės, belgės 3 grupėje liko paskutinėje 4 vietoje, į priekį praleidusios ne tik revanšą pasiekusias makedones, bet ir slovėnes bei vokietes.
Nesėkmingai 2026 m. Europos čempionato atrankos turnyro antras etapas susiklostė ir Lietuvos rinktinei. Pirmame etape 39:8 sutriuškinusios Maltą bei 27:23 pranokusios Bulgariją, Lietuvos rankininkės antrame etape liko be pergalių.
Kovoje dėl 3 vietos lietuvės abu kartus minimaliu skirtumu 29:30 svečiuose ir 25:26 namuose pralaimėjo Ukrainos rinktinei. Taip pat patyrė pralaimėjimus dvikovose su favoritėmis Švedijos ir Serbijos rinktinėmis.