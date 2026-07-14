Pergalės kaina – čempiono diržas: Kaune UTMA dėl titulo suves D. Levickį ir M. Žmuidiną

D. Levickiui (6–2, 3 KO UTMA) ringe iššūkį mes ir diržą penkių raundų titulinėje kovoje perimti mėgins ankstyvo šanso sulaukęs Modestas Žmuidina (1–0, 1 KO UTMA).
Ši kova įvyks rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje – UTMA 19 turnyre pagrindinė vakaro kova bus dvikova tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio.
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„Levickis yra mūsų čempionas, iškovojęs diržą kovoje su Brižinsku. Jis tikrai įrodė savo pranašumą ir naujo sezono starte viskas turi judėti į priekį. Žmuidina taip pat įveikė Brižinską ir taip įrodė, kad savojo šanso yra vertas. Modestas sportuoja viename geriausių Lietuvos klubų „Spartoje“, dėl to tai bus bekompromisė kova“, – apie laukiančią titulinę kovą kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
„Titulo gynimas yra galimybė man vėl įrodyti, kad esu geriausias šios kategorijos kovotojas Lietuvoje. Ir faktas, kai kovoji dėl diržo, turi daugiau „hype’o“, daugiau susidomėjimo. Ir ši kova įvyks viename iš didžiausių visų laikų UTMA turnyrų, o tai suteikia tik dar daugiau įdomumo šiai kovai. Faktas, kad norėčiau pergalės nokautu. Padaryti kokį gerą „highlight’ą“, kad visiems įsimintų“, – teigė čempionas D. Levickis.
D. Levickis UTMA organizacijoje pasirodo nuo pat pirmojo organizacijos turnyro. Šansą iškovoti kikbokso titulą 63,5 kg svorio kategorijoje kovotojas gavo UTMA 13 turnyre.
Minėtame turnyre Kaune D. Levickis revanšinėje dvikovoje susitiko su Artūru Brižinsku – nuo pat kovos pradžios sėkmingai priešininko koją atakavęs D. Levickis vis siuntė A. Brižinską į nokdaunus ir, nors pats taip pat kartą turėjo matyti nokdauną skaičiuojantį teisėją, tačiau galiausiai užbaigė kovą techniniu nokautu ir pasipuošė čempiono diržu.
Tai kol kas yra ryškiausias D. Levickio, septinto pagal aktyvumą visų laikų UTMA kovotojo, pasiekimas šioje organizacijoje.
Savo ruožtu didžiąją kovinio sporto karjeros dalį bokso ringuose praleidęs M. Žmuidina vos prieš kelerius metus perėjo į kikboksą ir UTMA ringe debiutavo UTMA 16 turnyro metu – taip pat su A. Brižinsku susitikęs M. Žmuidina ilgai neužtruko ir dar pirmajame raunde šventė pergalę techniniu nokautu po A. Brižinsko traumos.
„Titulinė kova man yra kaip testas, įvertinimas to, ką esu padaręs, pasitikrinimas to, ką dar galiu. UTMA diržas uždaro vieną iš pagrindinių klausimų – kas yra geriausias šioje svorio kategorijoje. Tai be abejo bus didžiausia kova per visą mano, kaip kovotojo, karjerą.
Dovydas turi daug kovinės patirties, jis yra svorio kategorijos čempionas, o tai jau pasako pakankamai. O apie jo stiprumą? Atsakysiu po kovos – dabar nežinau, kiek jis yra stiprus“, – apie artėjančią titulinę kovą svarstė M. Žmuidina.
Beje, to, kad kikbokse dar yra ne tokį ir ilgą laiko tarpą, M. Žmuidina absoliučiai nesureikšmina.
„Savo kelione kikbokse mėgaujuosi, vis dar atrandu naujų dalykų. Ar jaučiuosi naujokas kikbokse? Aš taip nesijaučiau nuo pat pradžių, etikečių sau neklijuoju, paliksiu spręsti sirgaliams ir ekspertams. Manau, kad kovoje pasijaus viskas, transliuosiu viską, ką esu išmokęs per 16 metų koviniame sporte.
Bendrai esu kovotojas. Boksas man davė tvirtą pamatą, visada liks mano varikliu, o kikboksas yra kaip naujas įrankis mano arsenale. Netapsiu kažkuo kitu, gyvenu, tobulėju ir pridedu vis daugiau papildomų dalykų į savo arsenalą“, – pasakojo M. Žmuidina.
Tuo tarpu M. Žmuidinos patirties trūkumu kikbokse ruošiasi pasinaudoti D. Levickis. Tiesa, čempiono titulą ginsiantis kovotojas negailėjo ir pagyrimų savo priešininkui.
„Žmuidina geras, stiprus varžovas, tvirtas fiziškai, turi gerą charakterį, eina į priekį. Ką jau moka, tai smūgiuoti rankomis, turi nemažai patirties, bokse – tarptautiniu lygiu, daug metų yra šiame sporte. Vadinti jį naujoku nėra logiška, bet kikbokse jis neturi daug patirties. Boksas ir kikboksas yra visiškai skirtingos sporto šakos, todėl rugsėjo 26 d. tuo patirties trūkumu mes ir pasinaudosime“, – teigė D. Levickis.
M. Žmuidina į titulinę kovą ateis paragavęs pergalės skonio, o štai D. Levickio stovykloje nuotaikos bus kitokios – šiaulietis UTMA 17 turnyre 64 kg svorio kategorijos kovoje nusileido latviui Arsenijui Nikolajevui. Nors tai ir neatėmė iš D. Levickio diržo, turėjo tapti gera motyvacija tobulėti.
„Tas pralaimėjimas buvo jam spyris į užpakalį, ženklas, kad nors jis ir yra šios kategorijos čempionas, bet latvis tik įrodė, kad kaimyninės šalys ir visas pasaulis turi labai daug elitinių kovotojų. Po šios kovos mūsų tikslas yra, kad į šią kategoriją ateitų kuo daugiau elitinių kovotojų iš pasaulio ir Lietuvos“, – teigė V. Gecas.
„Pralaimėjimas stumia dar labiau į priekį, priverčia į save pasižiūrėti iš šalies, pasidaryti išvadas, pasižiūrėti, kas yra gerai, kas yra blogai, kas gali būti dar geriau. Reikia pasidaryti tam tikrus pokyčius ir judėti toliau. Bet viskas yra gerai, neliūdime, toks yra šis sportas, bet pamokos yra išmoktos ir sugrįšiu stipresnis. Viskas“, – tvirtino D. Levickis.
Kol kas 63,5 kg kategorijoje UTMA ringuose nepasirodo gausus būrys kovotojų, tačiau matydama tarptautines tendencijas UTMA organizacija yra pasiruošusi pokyčiams.
„Turime pripažinti, kad ši svorio kategorija kol kas nėra labai populiari. Tiesiog kol kas nėra daug pajėgių lietuvių šioje kategorijoje, tad organizacija turi aiškų tikslą, ypač šioje kategorijoje, plėstis į užsienio rinką – būtent ten ši kategorija yra viena iš elitinių. Tiek Azijoje, tiek Europoje yra labai daug pajėgių šios svorio kategorijos kovotojų ir mes turime tikslą juos prisikviesti į Lietuvą, į UTMA. Manome, kad ši kategorija privalo judėti į priekį“, – teigė V. Gecas.
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