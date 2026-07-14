Saldus pergalės skonis: tarptautiniame greitojo riedėjimo maratone Lenkijoje – J. Baradinsko triumfas

Lietuvos „LT Stride“ komandos narys maratono distanciją (42,195 km) įveikė per 1 val. 12 min. 54 sek.
Greitesni buvo tik du Lenkijos sportininkai – Marekas Zgrzywa (1 val. 8 min. 11,4 sek.) ir Miroslawas Pawelecas (1:09.28,9). Iš viso maratone startavo 117 riedutininkų.
J. Baradinskas neslepia – tokį puikų rezultatą lėmė nuolatinės treniruotės su „LT Stride“ komanda. Gera sezono pradžia ir prieš tai vykusios dvejos varžybos Lenkijoje taip pat nuteikė pozityviai ir leido geriau pažinti varžovus.
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„Kadangi „Runda Widawa“ varžybos yra populiarios ir visada sulaukia nemažai dalyvių bei susidomėjimo ne tik iš Lenkijos, tai iš pradžių kėliau tikslą patekti į dešimtuką. Sužinojęs, kad į Lenkiją neatvyko keletas stiprių Latvijos ir Estijos riedutininkų, užsibrėžiau tikslą finišuoti penketuke“, – prisipažino J. Baradinskas.
Papildomų iššūkių dalyviams sukėlė ir nepastovus oras. J. Baradinskui teko pasukti galvą renkantis ratukus, bet, pažvelgus į varžovus, buvo nuspręsta likti su paprastais, o ne lietaus ratukais.
„Varžovus žinojau kaip nuluptus, todėl tikslas buvo sekti du greičiausius Lenkijos atstovus. Jie pirmuose kilometruose atsiplėšė, o aš kartu su jais. Po to prasidėjo katės-pelės žaidimas, kai buvo stengiamasi atsikratyti konkurento. Supratęs jų strategiją, nusprendžiau nesikankinti ir paleidau juos. Už manęs buvo dar vienas pažįstamas lenkas, o už jo – jau didesnis tarpas. Sutarėme dirbti kartu iki finišo, išlaikant atstumą nuo trečios grupės“, – pasakojo J. Baradinskas.
Planas veiki iki maždaug 30-o kilometro, kuomet iš dangaus prapliupo lietus ir danga pasidarė slidi. Trasoje buvo aštresnių posūkių, kuriuose reikėjo stipriai prilėtinti. Sukibimas šiame sporte yra svarbus ir kalvotose atkarpose.
„Po keleto kilometrų per lietų lenkas, deja, nebepajėgė riedėti kartu su manim ir aš atsiplėšiau vienas riedėti likusius 12 km. Žinodamas, kad greičiausiai finišuosiu vienas ir nereikės daug jėgų paskutiniam spurtui, pasirinkau strategiją į kalnus „full gas“, o tiesiojoje laikyti 40km/val. vidutinį greitį, kad trečia grupė nepavytų. Planas pavyko ir finišavau trečias“, – džiaugėsi J. Baradinskas.
Beje, 30–39 metų amžiaus grupėje J. Baradinskas tapo nugalėtoju. Jis dėkojo riedek.lt asociacijai už finansinę ir profesinę pagalbą tobulėjant šiame sporte bei suteikiant galimybę dalintis savo žiniomis su kitais riedutininkais
Verta pažymėti, kad Lenkijoje greitojo riedėjimo disciplina yra gana populiari. Čia yra daug klubų, trenerių ir komandų, dalyvaujančių ilgų nuotolių varžybose.
„Runda Widawa“ išsiskiria tuo, kad jas organizuoja dviratininkas ir riedučių mylėtojas. Jis primygtinai reikalavo, kad trasos ilgis siektų pilną maratono distanciją be jokios paklaidos, kaip būna įprastai kituose renginiuose. Varžybos vyksta viena gatve pilnu ratu su trimis techniškais posūkiais, kai dauguma kitų Lenkijos varžybų vyksta vienoje gatvėje, bet gale apsisukant 360
laipsnių, kas labai sulėtina bendrą dalyvių tempą. Tad tokios varžybos kaip „Rudna Widawa“ yra labai mėgstamos tarp mūsų disciplinos sportininkų“, – atskleidė J. Baradinskas.
J. Baradinskas šiose varžybose debiutavo 2023 metais. Jis kasmet patekdavo į bendrosios („Open“) įskaitos dešimtukus, tačiau iki medalio vis pritrūkdavo.
„Šis pasiekimas man yra vienas svarbiausių greitojo riedėjimo karjeroje ir tikiu, kad jis įkvėps ir kitus Lietuvos riedutininkus tikėti pergalėmis, išbandyti mūsų sportą ir nebijoti dalyvauti tarptautinėse varžybose, – pabrėžė J. Baradinskas. – Po tokių pergalių užsienio riedutininkai labiau domisi Lietuvos greitojo riedėjimo veikla, klausinėja apie renginius vykstančius Lietuvoje riedučiams ir domisi mūsų riedutininkų bendruomene. Lietuvoje labai trūksta tinkamos infrastruktūros riedutininkams, riedutininkų mokyklų, trenerių, savivaldybės leidžiamų renginių ir bendro suvokimo, kad greitasis riedėjimas yra ir riedučiai yra normali sporto disciplina, kaip krepšinis.“
Riedučių sportas pasaulyje yra smarkiai išplitęs. Pavyzdžiui, Kolumbijoje, riedučių sportas pagal populiarumą yra antroje vietoje po futbolo.
J. Baradinskas apgailestauja, kad žiemos periodu Lietuvoje tenka kovoti su biurokratija, kad mokyklos įsileistų pariedėti sporto salėse. Tuo tarp vasarą, net norint organizuoti masiškesnį renginį, reikia įrodinėti institucijoms, kad riedučiai yra tinkami riedėti takais, gatvėmis.
„Kviestume ir mažųjų miestelių savivaldybes draugiškiau žiūrėti ne tik į dviračių ar bėgimo sporto varžybas, bet įsileisti ir riedutininkus, galbūt net prijungti prie bėgimo ar dviračių varžybų formato. Mūsų sporto šaka yra graži, dinamiška ir ją tikrai gali išbandyti visi norintys“, – vylėsi J. Baradinskas.
Sėkmingai „Runda Widawa“ varžybose pasirodė ir kiti „LT Stride“ riedutininkai.
Salla Korpivaara užėmė ketvirtą vietą tarp moterų bei antrą – savo amžiaus grupėje. Kotryna Ašoklytė tarp moterų finišavo 12-a, o savo grupėje taip pat buvo antra.
Justinas Bimbiris buvo 15-as bendroje rikiuotėje ir ketvirtas savo amžiaus grupėje.
Ronaldas Jakubovskis finišavo 34-as (8 vieta amžiaus grupėje), o Žilvinas Vanagickas – 88-as (18).
Jau liepos 25 dieną Pagiriuose, šalia Vilniaus intermodalinio terminalo vyks svarbiausias sezono renginys mūsų šalyje – Lietuvos greitojo riedėjimo čempionatas. Pastaraisiais metais čempionatas pasižymėjo dramatiškomis kovomis ir finišais, todėl ne mažiau intrigos nusimato ir šiemet.
Sportininkai varžysis 5 ir 10 km masinio starto lenktynėse, 100 m sprinte bei kliūčių ruože.
„Nors atrodo, kad lenktynių metu sportininkų lygis gerokai išsibarsto, praktikoje kova būna aštri, ypač – kovingoje ir vaizdingoje sprinto rungtyje. 10 km rungtis klastinga ir ji suteikia daug taktikos pasirinkimų, o trasos konfigūracija – gausybę vietų atakoms. Dėl to favoritai ir čia nėra aiškūs. Abi šias klasikines rungtis papuoš svečių iš Latvijos ir Lenkijos dalyvavimas. Tai pirmas kartas, kai sulauksime gausesnio jų būrio“, – teigė vienas čempionato organizatorių Žilvinas Vanagickas.
5 km lenktynės bei kliūčių ruožo rungtys skirtos ne tik aktyviai riedantiems sportininkams. Kliūčių ruožai sparčiai populiarėja Europos greitojo riedėjimo čempionatuose. Čia Intriga tame, kad šioje ypač techniškoje rungtyje dažnai laimi netikėti pretendentai, kurie turėtų mažiau galimybių klasikinėse distancijose.
Tuo tarpu 5 km distancija skirta visiems norintiems išbandyti savo jėgas, pariedėti kartu su draugais ir gauti atminimo medalį. Ją įveiks ir jaunas, ir senas, ir riedantis dešimtmetį, ir tik šiemet apsiavęs riedučius.
Kaip sakė Ž. Vanagickas, tam, kad galimybės būtų sulygintos, šioje rungtyje nebus leidžiama startuoti su sportiniais riedučiais: „Tikimės, kad Lietuvos čempionatas taps ne tik sportinio įkarščio, kur išsidalinami medaliai bei čempionų taurės, tačiau ir visos riedutininkų bendruomenės švente.“