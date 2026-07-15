Europos Sąjunga smerkia sprendimą sugrąžinti rusus į olimpinį sportą

Tai pareiškė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi laikraščiu „The Guardian“.
Pasak jos, priimdamas tokį sprendimą, TOK užmerkia akis prieš realybę, nes Rusija nužudo rekordiškai daug civilių ukrainiečių. K. Kallas sakė, kad atrodo, jog TOK apdovanoja už tokius išpuolius.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, liepos 7 d. TOK nusprendė laikinai panaikinti Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą.
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Kanados valstybės sekretorius sporto klausimais Adamas van Koeverdenas sukritikavo šį sprendimą ir nurodė, kad jo šalis paliks galioti dabartinius apribojimus, susijusius su Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimu varžybose jos teritorijoje.
Kaja KallasEuropos Sąjunga (ES)Rusijos sportas
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