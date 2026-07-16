Didžiausias mėgėjų teniso turnyras Palangoje: daugiau nei 180 tenisininkų, per 140 susitikimų

Turnyro organizatorių planus kiek jaukė kiauras Palangos dangus. Dėl jo dalis susitikimų buvo perkelta į uždarus pajūrio kortus, tačiau nė vieno susitikimo neprireikė trumpinti ar atšaukti.
Į turnyrą – su ATP patirtimi
Vienu ryškiausių turnyro akcentų tapo „Masters“ diviziono, kuriame galėjo žaisti ir profesionalūs tenisininkai, finalas, kuriame Dominykas Stonkus ir Andrius Morkevičius 6:2 3:6 10:4 nugalėjo Aurimą Karpavičių bei Mindaugą Zilionį.
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Čempionu tapęs palangiškis D. Stonkus vos prieš kelis mėnesius, kartu su geru savo bičiuliu, antrąja Lietuvos rakete Edu Butvilu, dalyvavo ATP „Challenger“ serijos turnyre Alikantėje. Pirmajame jo rate lietuviai pateikė sensaciją, įveikę tarp šimto geriausių pasaulio dvejetų žaidėjų esančius N. Zelandijos atstovus Finną Reynoldsą ir Jamesą Wattą.
Tenisininkas pripažįsta, kad mėgėjų ir profesionalų turnyrai – visiškai atskiri pasauliai, reikalaujantys visai kitokių sprendimų.
„Žaisti su mėgėjais nėra lengviau nei profesionalų turnyruose – tiesiog tenisas čia visiškai kitoks. Kas antrą tašką kamuolio greitis ir tempas yra kitokie, nes vieną tašką žaidi su mėgėju, o kitą – su profesionalu. Nuolat keičiasi žaidimo tempas, tenka daugiau imtis iniciatyvos, kiekvienas mačas reikalauja prisitaikyti. Ir tai nėra lengva“, – sakė D. Stonkus.
Jis taip pat negailėjo gražių žodžių „Profitus taurės“ organizatoriams. „Pats turnyras tikrai labai smagus – lygios poros, praktiškai visi susitikimai vyko taškas į tašką. Turnyro atmosfera labai jauki, organizatoriai tikrai pasistengė, kad viskas vyktų sklandžiai“.
Pirmą kartą kartu – ir tenisas, ir padelis
„Profitus taurė“ jau ne vienerius metus yra vienas iš didžiausių teniso vasaros turnyrų Lietuvoje. Šiemet renginys dar labiau išsiplėtė. Pirmą kartą greta tradicinių teniso varžybų „Padelio lyga“ surengė ir padelio turnyrą.
60 padelio entuziastų iš viso sužaidė 45 susitikimus. Stipriausio diviziono nugalėtojais tapo Markas Kriaučiūnas ir Karolis Toleikis, finale 6:4 6:4 įveikę Ligitą Rėbžą ir Edgarą Tautvydą.
Mėgėjų tenisą keičia ne tik bendruomenė, bet ir technologijos
Daugiau nei 9 tūkst. narių vienijanti platforma „Teniso namai“ šiandien yra didžiausia mėgėjų teniso turnyrų organizatorė Lietuvoje. Be turnyrų organizavimo, ji kuria ir technologinius sprendimus, padedančius objektyviau įvertinti žaidėjų pajėgumą.
„Pasitelkę dirbtinį intelektą ir daugiau nei 130 tūkstančių mūsų platformos mačų duomenų sukūrėme tenisininkų lygio nustatymo algoritmą, leidžiantį prognozuoti susitikimų baigtį. Galiu pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, dvejuose šių metų „Profitus taurės“ divizionuose algoritmas suklydo prognozuodamas vos po vieną susitikimą“, – pasakoja V. Bartulis.
„Profitus taurė“ yra antrosios „Teniso namų“ vasaros turnyrų ciklo varžybos. Birželio mėnesį tenisininkai kovėsi Birštono aikštynuose.