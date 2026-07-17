Beveik 600 tūkst. eurų – sporto organizacijų fizinio aktyvumo veikloms

„Valstybės parama leidžia lengviau kvėpuoti – įsigyti daugiau specialaus inventoriaus klubams, mokykloms. Kiekviena ugdymo įstaiga, su kuria turime bendradarbiavimo sutartį ir kuri integruoja tenisą į fizinio ugdymo pamokas, gauna inventoriaus. Gautos lėšos palengvina finansinę naštą“, – sako Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.
Tenisas keliauja į darželius ir mokyklas
Lietuvos teniso sąjunga ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir mažesniuose regionuose siekia sudaryti galimybes vaikams pažinti tenisą. Ši sporto šaka integruojama į fizinio ugdymo pamokas, pritaikant net mažas mokyklų sales, taip pat vyksta edukacijos fizinio ugdymo mokytojams ir tėvams bei darželių festivaliai.
„Neseniai Vilniuje surengėme teniso festivalį darželinukams, kuriame dalyvavo apie 300 vaikų, o iš viso per metus skaičiuojame, kad prie teniso prisiliečia apie 1,5 tūkst. vaikų, tėvų, mokytojų.
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Šiai programai nereikia didelių sporto salių – naudojamos mažesnės raketės ir minkšti kamuoliukai, todėl vaikai gali mokytis žaisti net 100 kvadratinių metrų mokyklos salėje. Prašome pravesti bent 8 teniso fizinio ugdymo pamokose, norėtųsi, kad ateityje tenisas būtų įtrauktas į fizinio aktyvumo pamokų programą. Sulaukiame ir grįžtamojo ryšio – dalis vaikų vėliau pasirenka teniso būrelius“, – džiaugiasi R. Grušas.
Valstybės paramą fizinio aktyvumo veikloms Lietuvos teniso sąjunga kaip ir kitos sporto organizacijos gavo antrus metus iš eilės. Valstybės finansavimas šioje programoje skiriamas federacijų ir organizacijų fizinio aktyvumo veiklų ir veiklų, skatinančių pareiškėjo sporto šakos ar judėjimo plėtojimą per fizinį aktyvumą, programų vykdymui.
„Ilgą laiką, ypač paskutinius penkerius metus, skyrėme dėmesį fiziniam aktyvumui ir vaikų įtraukimui, nesiekiant rezultato, o tiesiog aktyvinant ir įtraukiant į veiklas. Pasauliniu mastu tenisas turi didelį įdirbį, pritaikant šią sporto šaką mažiems vaikams, taip pat tėvų edukacijai“, – teigia R. Grušas.
Lietuvos teniso sąjunga kaip ir dar 5 federacijos – futbolo, kiokušin karatė federacija, motociklų sporto, sportinių šokių ir žirginio sporto – fizinio aktyvumo veikloms gavo maksimalią galimą sumą – 20 tūkst. Eur.
Lėšos paskirstytos pagal sporto klubų skaičių
Sporto šakų federacijos ir organizacijos valstybės finansavimą fizinio aktyvumo veikloms gavo antrą kartą. Šiemet lėšos buvo paskirstytos pagal naują kriterijų – sporto šakos vienijamų sporto klubų skaičių.
Organizacijoms, vienijančioms iki 20 sporto klubų, atiteko po 10 tūkst. Eur, 21–50 sporto klubų – po 15 tūkst. Eur, o virš 50 sporto klubų turinčioms organizacijoms – po 20 tūkst. Eur. Veiklas organizacijos galės vykdyti pačios arba jas deleguoti savo sporto klubams.
Iš viso šiame etape 46 sporto organizacijoms paskirstyta 580 tūkst. Eur. Dėl lėšų skyrimo dar 5 organizacijoms bus nuspręsta vėliau, sulaukus papildomos informacijos iš trečiųjų šalių. Iki 80 proc. gautų lėšų organizacijos galės skirti fizinio aktyvumo pratybų ir fizinio aktyvumo renginių organizavimui.
Iki 20 proc. gautų lėšų bus galima skirti pranešimų apie sporto šakos ar sporto judėjimo populiarinimą rengimui, socialinę įtrauktį skatinančių renginių organizavimui, dalyvavimui projekte „Įkvėpti judėti mokykloje“ ir apsilankymui mokyklose, metodinės medžiagos apie sporto šaką parengimui.
Lietuvos teniso sąjungaNacionalinė sporto agentūraKiokušin karatė
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