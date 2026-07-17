Japonijoje – Lietuvos karatė kovotojų iššūkis elitiniame turnyre

Čempionų čempiono turnyras pirmą kartą surengtas prieš metus. Tai yra išskirtinės aukščiausio lygio karatė komercinės varžybos, kuriose nugalėtojais tapusiems sportininkams atitenka 10 mln. Japonijos jenų prizas. Vicečempionai gauna po 2 mln. jenų, 3 vietų laimėtojai – po 600 tūkst.
Į turnyrą kvietimus gauna tik 9 vyrai ir 8 moterys. 2025-aisiais Lietuvai Tokijuje labai sėkmingai atstovavo tik pasaulio ir Europos čempionai Brigita Gustaitytė bei Eventas Gužauskas, pasiekę finalus ir namo grįžę su vicečempionų taurėmis.
Šiemet kvietimus į prestižinį turnyrą gavo net 4 mūsų šalies atstovai – kartu su B. Gustaityte ir E. Gužausku į Tekančios saulės šalį išvyko Europos čempionai Aneta Meškauskienė ir Paulius Žimantas.
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Čempionų čempiono varžybas šiemet pakviesti 8 sportininkai iš Japonijos ir 9 – iš kitų šalių. Pirmuosiuose turnyro etapuose visi šeimininkų atletai stos į kovą su atvykusiais sportininkais.
E. Gužausko ketvirtfinalyje laukia pasaulio čempionato prizininko Yusaku Watanabe iššūkis, o Paulius Žimantas stos į kovą su KCC čempiono titulą ginančiu Yuki Okada.
Vieninteliame aštuntfinalyje Europos čempionas, absoliučios svorio kategorijos pasaulio vicečempionas lenkas Maciejus Mazuras susikaus su 2026 m. Japonijos čempionu Ryuji Toda, o šios poros laimėtojos stos į akistatą su Japonijos čempionato be svorio kategorijų nugalėtoju, Azijos čempionu Andžejumi Kinzerskiu iš Kazachstano. Paskutiniame ketvirtfinalyje dar vienas Kazachstano atstovas pasaulio čempionas Antonas Zimarevas susitiks su kitu pasaulio čempionu Kazushi Watanabe.
Moterų varžybose B. Gustaitytė stos į dvikovą su pasaulio čempionato be svorio kategorijų bronzos laimėtoja Yuna Mokudai, o A. Meškauskienė mes iššūkį kitai absoliučios svorio kategorijos pasaulio čempionato prizininkei Momo Fujiharai. Šių porų laimėtojos susikaus pusfinalyje.
Kitoje tinklelio pusėje Europos čempionė vengrė Lili Mezo susitiks su daugkartine pasaulio absoliučios ir sunkios svorio kategorijų čempione, pirmojo KKC turnyro laimėtoja Mihiro Suzuki, o Kazachstano atstovės pasaulio čempionato prizininkės Alinos Ossipenko laukia akistata su pasaulio absoliučios svorio kategorijos vicečempione Ramu Amikawa.
Čempionų čempiono turnyras Lietuvos laiku prasidės sekmadienį 12 val. Tiesioginę jo transliaciją bus galima stebėti karateplus.tv platformoje.