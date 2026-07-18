Dėl Marijampolėje sumuštos mergaitės susikirto D. Dirkstys ir S. Maslobojevas: „Jis bando mane žeminti“

Po šios egzekucijos socialinėje erdvėje prabilo žinomas UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys , kuris jau ne vieną mėnesį rengiasi rugsėjo mėnesį vyksiančiam UTMA turnyrui ir susikaus su kitu vienu iš garsiausių kovotoju Sergejumi Maslabojevu.
Tad D. Dirkstys, pamatęs vaizdo įrašą, atkreipė dėmesį ne tik į auką, bet ir aplink stovėjusius vaikinus, kurie tik ramiai žiūrėjo, kaip buvo mušama mergina ir nieko nedarė.
Tai itin supykdė D. Dirkstį.
„Labai šlykšti ir skaudi situacija, bet labiausiai nesuprantu tų bachuriukų, kurie stovėjo šalia, filmavo ir nieko nedarė. Visi iki vieno paskutiniai moliai ir grybai.
Kai tavo akivaizdoje mušama mergina, tu, kaip vyras, turi išsiskirti iš visų filmuojančių ir stabdyti situaciją. Bet neatsirado nė vieno. Avių banda. Labai prašau jaunimo – nebūkite avys tokiose situacijose.
Stovėti šalia ir filmuoti kito žmogaus pažeminimą nėra nesikišimas. Tai bailumas ir visiškas vertybių neturėjimas. Tikiuosi, tie bachuriukai rimtai susimąstys, kokiais vyrais jie nori užaugti“, – rašė socialinėje erdvėje D. Dirkstys.
Po tokio įrašo savo poziciją pateikė ir būsimas D. Dirksčio varžovas ringe Sergejus Maslobojevas, kuris yra pats keturių vaikų tėvas.
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„Dominykai, perskaičiau tavo įrašą ir sutinku, situacija išties yra šlykšti ir smerktina. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad bent šioje situacijoje pasakei teisingus žodžius. Visiškai pritariu, kad vyriškumas ir drąsa slypi veiksme ginant silpnesnį, o ne pasyviame stebėjime.
Tačiau prieš vadinant jaunimą „avių banda“ ir „moliais“, vertėtų akimirkai stabtelėti ir pažiūrėti į veidrodį. Kieno pėdomis tie jaunuoliai iš tiesų seka? Sekėjai visada perima savo autoritetų elgesio modelius.
Kai tavo kuriamas turinys remiasi žmonių provokavimu gatvėse, kvailų klausimų uždavinėjimu, šokinėjimu, mosikavimu kumščiais prieš praeivių veidus, o tavo pakalikas visa tai filmuoja socialiniams tinklams, tu pats formuoji būtent tokią kultūrą.
Tu rodai, kad kito žmogaus pažeminimas, diskomfortas ar konfliktas gali būti pramoga ir būdas rinkti peržiūras. Tai kodėl dabar stebiesi, kad pamatę tikrą smurtą jaunuoliai nepuola ginti silpnesnio, o pirmiausia traukia telefonus? Jie tiesiog atkartoja tai, ką kasdien mato internete ir ką jiems jų autoritetai pateikia kaip „kietą“, „juokingą“ ir priimtiną elgesį.
O tiems berniukams, kurie tą dieną stovėjo ir filmavo, noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu bent vienas iš jūsų dabar tai skaito, kitą kartą prisiminkite: būti vyru reiškia nebijoti, nefilmuoti, o ginti.
Jeigu skriaudžiamas silpnesnis, jūsų vieta turi būti tarp skriaudėjo ir aukos, o ne už telefono kameros. Tuo ir skiriasi boba nuo vyro. Ir „boba“ čia yra ne apie lytį, o apie charakterį ir elgesį. Cituojant vieno tikrai išmintingo žmogaus žodžius: „Nebešvaistyk laiko ginčams apie tai, koks turėtų būti tikras vyras. Tiesiog juo būk.“
Todėl, Dominykai, jeigu iš tiesų nori matyti kitokią visuomenę, pradėk nuo savęs. Parodyk savo sekėjams brandaus, atsakingo ir pagarbaus žmogaus pavyzdį, o ne konfliktą paversk pramoga. Ugdyk juos savo realiais darbais, o ne spektakliais dėl peržiūrų.
Vaikai ir paaugliai mokosi ne iš pamokslų, jie mokosi iš to, ką mato. Todėl kiekvienas viešas žmogus turi suprasti, kad kartu su auditorija ateina ir atsakomybė.
Nuo to, kokį pavyzdį rodysime šiandien, priklausys, kokie vyrai ir kokia visuomenė užaugs rytoj. Nes kol kas matau augančią bailių kartą“, – parašė D. Dirksčiui S. Maslobojevas.
Po šio ilgo posto neliko skolingas „kuvaldai“ S. Maslobojevui D. Dirkstys – jis pateikė savo poziciją asmeniškai būsimam varžovui.
„Šitas skirtas Sergejui, kuris mane kaltina tuo, kad savo kovų promo ir pramoginiu turiniu neva pats skatinu jaunimą smurtauti, todėl neturiu teisės kritikuoti tų, kurie filmavo mušamą merginą ir nieko nedarė.
Tu rimtai lygini kovos promo, pramoginį turinį ir realią situaciją, kur mušama mergina? Tai pagal tokią logiką dabar reikia pradėti stumti ant Jackie Chano, veiksmo filmų režisierių ir visų, kurie kuria kovos scenas, nes ten irgi visi daužosi?
Filmas ar kovos promo yra kitoks turinys. O čia buvo realus gyvenimas, kur žmogui reikėjo pagalbos, o aplinkiniai pasirinko filmuoti. Tai du visiškai skirtingi dalykai. Toks palyginimas tiesiog neturi logikos. Jis bando mane žeminti durniams, nesigaudantiems nelogiškais argumentais, kurie negali suprasti esminių dalykų...
Toks palyginimas labiau parodo jo logikos trūkumą nei mano klaidas“, – atsakė D. Dirkstys.