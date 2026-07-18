Kaip aklai vištai grūdas – V. Gaubas be kovos pateko į pagrindinį turnyrą Portugalijoje

Tačiau šios akistatos neprireikė. Iš pagrindinio turnyro varžybų pasitraukus traumuotam tenisininkui, jo vieta atiteko būtent V. Gaubui, nes jis buvo pirmoji kvalifikacinio turnyro raketė.
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Tad lietuvis be kovos prasimušė į pagrindines varžybas, o V. Gaubo vieta atiteko atsarginiu varžybose buvusiam brazilui Orlando Luzui (ATP-1072).
V. Gaubo varžovu pagrindiniame turnyre tapo vienas žinomiausių varžovų, su kuriuo galėjo žaisti lietuvis – 35-erių ispanas Pablo Carreno Busta (ATP-65). Jis 2017 m. buvo pakilęs iki 10-os vietos ATP vienetų reitinge. Ispanas per karjerą yra laimėjęs 7 ATP turo vienetų turnyrus. P. Carreno Busta taip pat yra Tokijo olimpiados bronzos medalininkas, 2019 m. Daviso taurės nugalėtojas, 2017 m. „ATP Finals“ dalyvis, dukart „US Open“ pusfinalio dalyvis.
ATP 250 serijos teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 612 620 eurų.