Elitiniame karatė turnyre Japonijoje – finalų nepasiekę lietuviai ir nukarūnuoti šeimininkai

Iš viso varžėsi geriausi 9 planetos kiokušin karatė meistrai ir 8 stipriausios pasaulio karatistės.
Vyrų varžybose jau ketvirtfinalyje nutiko tikra sensacija, nes šio barjero nesugebėjo įveikti nė vienas šeimininkų atstovas.
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Evento Gužausko akistatoje su Yusaku Watanabe po pagrindinio kovos laiko vienas arbitras skyrė pergalę lietuviui, o kiti keturi – lygiąsias. Pratęsime E. Gužausko pranašumas jau nekėlė abejonių, o arbitrai užfiksavo jo pergalę rezultatu 4:1.
Tuo metu Pauliaus Žimanto kova su čempiono titulą gynusiu Yuki Okada užtruko tik pusę minutės. Japono smūgis koja į lietuvio koją šeimininkų atletui baigėsi taip skausmingai, kad dvikova buvo nutraukta, o P. Žimantas užtikrintai žengė į kitą etapą.
Kituose ketvirtfinaliuose Kazachstano sportininkas Andžejus Kinzerskis palaužė Ryuji Todą, kuris vienintelėje pirmojo etapo dvikovoje pranoko lenką Maciejų Mazurą, o kitas Kazachstano atstovas Antonas Zimarevas susitvarkė su Kazushi Watanabe.
Tad pusfinalyje laukė dvi Lietuvos ir Kazachstano atletų akistatos. Deja, abi jos mūsiškiams susiklostė nesėkmingai.
E. Gužauskas jau pirmąją kovos minutę dukart atliko draudžiamus smūgius ranka į veidą A. Kinzerskiui, gavo du įspėjimus ir vėliau svarstyklių pakreipti į savo pusę nepajėgė. Po pagrindinio kovos laiko 4 teisėjai pergalę skyrė lietuvio varžovui ir tik vienas – lygiąsias.
P. Žimantas pirmąją kovos su A. Zimarevu minutę buvo gerokai aktyvesnis, bet taip pat užsidirbo įspėjimą. Vėliau varžovas atsitiesė, o trečiosios kovos minutės pradžioje sugebėjo atlikti sėkmingą smūgį lietuviui į koją ir užbaigė dvikovą anksčiau laiko.
Taip lietuviai galutinėje įskaitoje liko treti, o finale pergalę šventė savo kraštienį įveikęs A. Kinzerskis.
Moterų varžybose susiklostė visiškai priešinga padėtis – į pusfinalį pateko tik Japonijos kovotojos.
Brigita Gustaitytė ketvirtfinalio kovą su Yuna Mokudai pralaimėjo 0:5, o Aneta Meškauskienė nusileido Momo Fujiharai 0:4.
Kituose ketvirtfinaliuose Ramu Amikawa pranoko Aliną Ossipenko iš Kazachstano, o būsima čempionė Mihiro Suzuki nepaliko vilčių vengrei Lili Mezo.
Pusfinaliuose M. Fujihara nugalėjo Y. Mokudai, o M. Suzuki – R. Amikawą. Finale daugkartinė pasaulio absoliučios ir sunkios svorio kategorijų čempionė M. Suzuki tvirtai apgynė pirmojo KCC turnyro laimėtojos titulą ir įrodė, kad šiuo metu ant tatamio neturi lygių.
Čempionų čempiono turnyras pirmą kartą surengtas prieš metus. Tai yra išskirtinės aukščiausio lygio karatė komercinės varžybos, kuriose nugalėtojais tapusiems sportininkams atitenka 10 mln. Japonijos jenų prizas (apie 54 tūkst. eurų). Vicečempionai gauna po 2 mln. jenų (apie 10,8 tūkst. eurų), 3 vietų laimėtojai – po 600 tūkst. (apie 3,2 tūkst. eurų)
Pernai Lietuvai Tokijuje atstovavo tik E. Gužauskas ir B. Gustaitytė, kurie abu pasiekė finalus ir tapo vicečempionais.