Italijoje – kraupus išpuolis: rastas sudegęs sporto žurnalisto kūnas

Palaikus ugniagesiai rado gesindami gaisrą žemės ūkio sklype Ebolio savivaldybėje pietiniame Kampanijos regione, vėliau buvo nustatyta, kad mirusysis yra Luigi Esposito, rašoma Salerno prokuroro Raffaele Cantone pranešime spaudai.
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„Preliminarių tyrimo patikrinimų rezultatai rodo, kad šis incidentas greičiausiai susijęs su žmogžudyste“, – rašė jis.
Italijos nacionalinė žurnalistų gildija patvirtino, kad 53-ejų metų vyras, žinomas Luca vardu, buvo registruotas žurnalistas, įvairiose vietos žiniasklaidos organizacijose dirbęs sporto apžvalgininku ir redaktoriumi.
Gildija nurodė, kad jis dirbo dieninį darbą regioninėje aplinkos apsaugos agentūroje.
„Atrodo, kad jį nušovė... o po to padegė augmenijoje“, – pranešime rašė gildija.
Nacionalinis gildijos pirmininkas Carlo Bartoli sakė, kad laukiama tyrimo rezultatų, „kad būtų galima suprasti aplinkybes, kuriomis buvo žiauriai nužudytas mūsų kolega“.