Tragiška žinia – mirė Lietuvos dziudo meistras, patirties sėmęsis Japonijoje

30-metis R. Nenartavičius kovojo tiek šalies, tiek ir tarptautinėje arenoje svorio kategorijoje iki 90 kg. Yra ne kartą tapęs prizininku Europos taurės varžybose, jaunimo čempionate laimėjo bronzą, Europos jaunių pirmenybėse iškovojo vicečempiono titulą.
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Pradėjęs studijuoti Lietuvos sporto akademijoje, jis galiausiai studijas pratęsė ir dziudo subtilybes gilino Japonijoje. Sugrįžęs į Lietuvą dirbo ir dziudo klube „Budoka“.
„Skausmas sunkiai telpa į žodžius…
Netekome Roko Nenartavičiaus – tituluoto dziudo sportininko, kurio gyvenimas nutrūko per anksti ir tragiškai. Nuoširdžiai užjaučiame Roko šeimą, artimuosius, draugus, trenerius ir visus, kuriems teko garbė jį pažinti. Tegu šviesūs prisiminimai apie Roką išlieka gyvi mūsų širdyse, o stiprybės pakanka išgyventi šią nepakeliamą netektį.
Ilsėkis ramybėje, Rokai. Tavo vardas ir atminimas visada liks Lietuvos dziudo šeimos dalimi. P.S. apie atsisveikinimo vietą ir laiką informuosime“, – parašė dziudo bendruomenės puslapio varldytojai.