Lietuvos paplūdimio tinklininkai iškovojo kelialapį į Europos U20 čempionatą

Šis Lietuvos duetas pateko į finalą ir iškovojo šaliai kelialapį į Europos U20 čempionatą, kuris vyks rugsėjo 2–6 dienomis Italijoje.
R. Mačionis ir D. Sinkevičius D grupėje laimėjo visus tris susitikimus ir iškart pateko į ketvirtfinalį. Kovoje dėl vietos pusfinalyje mūsiškiai 2:1 (20:22, 22:20, 17:15) dramatiškai palaužė lenkus Wiktorą Musialą ir Tomaszą Warychą.
Pusfinalyje lietuviai 2:0 (21:17, 21:16) įveikė estus Arminą Kenderį ir Arturą Tšuhnenkovą. Tai leido užsitikrinti vieną iš dviejų kelialapių į Europos pirmenybes.
Susiję straipsniai
Finale R. Mačionis ir D. Sinkevičius po atkaklios kovos 1:2 (22:24, 22:20, 8:15) nusileido lenkams Witoldui Witkowskiui ir Maksymilianui Dymczykui bei turnyrą baigė užimdami antrą poziciją.
Ketvirtą vietą turnyre užėmė Lukas Gumbelevičius ir Danielius Šumeika. Jie taip pat tapo savo grupės nugalėtojais, o ketvirtfinalyje 2:0 (21:16, 21:18) nugalėjo ukrainiečius Danylo Jurčenko ir Oleksandrą Frolovą.
Pusfinalyje L. Gumbelevičius ir D. Šumeika 1:2 (17:21, 21:19, 9:15) nusileido labiau patyrusiems lenkams W. Witkowskiui ir M. Dymczykui.
Susitikime dėl trečiosios vietos Lietuvos duetas po dar vieno atkaklaus mūšio 1:2 (14:21, 21:16, 12:15) nusileido estams A. Kenderiui ir A. Tšuhnenkovui.
Trečia Lietuvos pora Orestas Kubilius ir Rokas Lukoševičius šiame turnyre užėmė devintąją vietą.
Moterų turnyre iš lietuvių geriausiai pasirodė Beatričė ir Agata Michalkevičiūtės, užėmusios penktąją vietą.
Devintą poziciją pasidalino Mėja Gurčiūtė ir Guoda Bruzgaitė bei Elzė Motiekaitytė ir Justė Raudytė