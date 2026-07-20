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Paaiškėjo 30-mečio dziudo kovotojo žūties detalės: „Auka nuskriejo apie 100 metrų“

2026 m. liepos 20 d. 16:39
Lrytas.lt
Sekmadienį Lietuvos sporto pasaulį pasiekė liūdna žinia – Šveicarijoje žuvo 30-metis dziudo kovotojas Rokas Nenartavičius. Šios šalies žiniasklaidoje buvo paskelbta daugiau detalių apie lietuvio mirtį.
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Kaip cituodamas vietinės prokuratūros pranešimą rašo šveicarų dienraštis „Blick“, Šveicarijos mieste Ženevoje naktį „labai dideliu greičiu“ važiavęs vairuotojas partrenkė motociklininką, kuris nuo patirtų sužalojimų žuvo.
Pirminė bylos informacija rodo, kad viskas įvyko iš šeštadienio į sekmadienį, apie 3 val. Teigiama, kad 30-metė auka, kuri, kaip žinoma, yra R. Nenartavičius, stovėjo sankryžoje degant raudonam šviesoforo signalui. Tuo pat metu du automobiliai lėkė dideliu grečiu gatve, o vienas iš jų trenkėsi į lietuvį.
„30-metė auka kartu su motociklu nuskriejo apie 100 metrų atstumą. Nugabenta į Ženevos universitetinę ligoninę auka buvo gydoma, tačiau ryte dėl patirtų traumų mirė“, – rašo „Blick“.
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R. Nenartavičių partrenkęs vyras buvo suimtas.
30-metis R. Nenartavičius kovojo tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinėje varžybose svorio kategorijoje iki 90 kg. Alytiškis buvo ne kartą tapęs prizininku Europos taurės varžybose, jaunimo čempionate laimėjo bronzą, Europos jaunių pirmenybėse iškovojo vicečempiono titulą.
DziudožūtisŠveicarija
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