Dūmai Kanadoje nesutrukdė G. B. Starkutei užfiksuoti galingai sužaisti „Epson“ ture ir susižerti 10 tūkst. dolerių

Šis rezultatas lėmė ne tik laimėtą solidžią dalį prizinio fondo – 10 tūkst. JAV doleriųū, bet ir įspūdingą šuolį olimpiniame „Rolex“ reitinge.
„Greater Toledo Classic“ turnyras šiemet tapo išskirtiniu dėl sudėtingų oro sąlygų. Ohajo valstija ribojasi su Kanada, o šioje šalyje įsiplieskę milžiniški miškų gaisrai lėmė itin gausius dūmus, kurie pasiekė ir varžybų vietą. Mikrodulkių ir kietųjų dalelių koncentracija regione buvo pasiekusi pavojingą ribą, todėl ketvirtadienį neįvyko treniruotės, o penktadienį buvo atšauktas ir pirmas raundas.
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Šiek tiek pagerėjus situacijai, varžybos prasidėjo šeštadienį, o sportininkės iš viso vietoje trijų raundų turėjo sužaisti du.
Pirmąjį raundą G. B. Starkutė sužaidė įspūdingai – 18 duobučių ji įveikė 66 smūgiais (PAR -5). Kartu su dar dviem sportininkėmis lietuvė po pirmosios dienos dalinosi lyderės poziciją tarp 130 žaidėjų.
Toks įspūdingas pasirodymas sulaukė ir „Epson“ turo organizatorių dėmesio. Lietuvos sportininkė video reportaže pasakojo, kad prarasta diena privertė kiek sunerimti, nes žaidėjos prarado galimybę daugiau pasitreniruoti šiame lauke, tačiau lietuvė netinginiavo ir formą palaikė sporto salėse.
„Tuo metu supratau, kad galiu kontroliuoti tik tai, kas priklauso nuo manęs. Radome galimybę pasitreniruoti uždarose patalpose, todėl išlikau aktyvi. Varžybas pradėjau būdama rami, nes tokioje pat situacijoje buvo visos žaidėjos, – pasakojo G. B. Starkutė. – Mačiau, kad pirmą dieną prognozuojamas stiprus vėjas, tačiau kai turi aiškią strategiją ir žinai savo smūgių atstumus, tereikia susitelkti į tai ir neleisti vėjui išmušti tavęs iš ritmo.“
Antroji diena nebuvo tokia sėkminga. G. B. Starkutė raundą baigė su 71 smūgiu, kas yra lygu lauko PAR. Visgi galutinis dviejų dienų rezultatas PAR -5 leido finišuoti aukštoje ketvirtoje pozicijoje.
„Pirma diena buvo nebloga. Geros buvo visos žaidimo dalys – smūgiai į ridenimo aikšteles, tikslus ridenimas. Antrąją dieną prasidėjo klaidos. Buvo labai daug nepataikymų ant ridenimo aikštelės. Nors trumpo priridenimo smūgiai ir ridenimas buvo geri, bendrai pabaiga buvo prasta, ypač lyginant su sėkminga pirma diena“, – pasakojo G. B. Starkutė.
Sportininkė neslėpė, kad antrąją varžybų dieną vėjas kiek nurimo, tačiau tuo pačiu grįžo dūmai iš Kanados. Tiesa, atsiradęs smogas nebuvo labai pavojingas ir žaidimui įtakos neturėjo.
Geresnius rezultatus turnyre Ohajuje užfiksavo amerikietė Annabelle Pancake-Webb (PAR -9), meksikietė Lauren Olivares (PAR -7) ir amerikietė Mariel Galdano (PAR -7).
Ketvirta vieta turnyre leido G. B. Starkutei sugrįžti į sau rekordinę 29-ą poziciją „Epson“ turo reitinge. 15 geriausių žaidėjų iš šio reitinge gaus tiesioginius kelialapius į labiausiai prestižinį LPGA turą. 16–35 vietas užimančios sportininkės pateks į finalinį LPGA kvalifikacijos etapą.
Naujausiame olimpiniame pasaulio „Rolex“ reitinge G. B. Starkutė iš 704-os vietos pakilo net į 621-ąją. Tai nauja lietuvės rekordinė pozicija bei vienas didžiausių šuolių tarp visų žaidėjų.
Kitas „Epson“ turo etapas – „Hartford HealthCare Women‘s Championship presented by Munich Re“ – startuos jau liepos 23 dieną Avone, Konektikuto valstijoje.