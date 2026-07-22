LTOK apžvelgė pusmečiu finansus – pajamos siekė keturis milijonus

Pirmąjį šių metų pusmetį LTOK pajamos siekė 4,206 mln. eurų. Didžiąją dalį šios sumos (3,899 mln. eurų) sudarė LTOK gauti UAB „Olifėja“ dividendai.
LTOK išlaidos pirmąjį šių metų pusmetį buvo 3,172 mln. eurų. Didžioji dalis šios sumos, tai yra 1,669 mln. eurų, buvo skirta olimpinio sporto finansavimui: dalyvavimui 2026 m. Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse, pasirengimui šiais metais vyksiančioms 2026 m. Dakaro jaunimo vasaros olimpinėms žaidynėms, išankstiniams mokėjimams 2028 m. Los Andželo vasaros olimpinėms žaidynėms.
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Buvo skirta veiklos parama LTOK nariams, kurių suma iš viso sudarė 1,525 mln. eurų.
„Matome, kad mums sekėsi planuoti ir pagal tą planą gyventi. Visose srityse stengiamasi optimizuoti išlaidas bei kuo labiau taupyti“, – sakė LTOK iždininkas Darius Čerka.
Posėdžio metu LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė papasakojo apie dar šią savaitę planuojamą tradicinį Baltijos šalių olimpinių komitetų susitikimą, kurio metu planuojama aptarti bendradarbiavimo galimybes, ypatingai ir 2028 m. Los Andželo olimpinių žaidynių metu. Susitikimo metu bus perduota ir medicininė parama Ukrainos ambasadai.